الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣
٠٣:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: مباحثات القاهرة لم تشمل التفاوض حول هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال

حماس: مباحثات القاهرة لم تشمل التفاوض حول هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال
الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

 قالت حركة "حماس" الإثنين، إن المباحثات التي أجرتها مؤخرا مع مسؤولين مصريين في القاهرة، لم تشمل التفاوض حول هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي.

العالم-فلسطين

وأكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريحات صحفية، بأن "الأنباء التي تزعم بأن مباحثات القاهرة شملت التفاوض حول هدنة طويلة الأمد، لا أساس لها من الصحة".

وأوضح قاسم أن وفد الحركة وضع "المسؤولين المصريين في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر على سكان مدينة القدس والضفة الغربية وانتهاك المقدسات فضلا عن بحث سبل مواجهة سياسات الاحتلال".

كما بحث الوفد، بحسب قاسم، "دور مصر في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وذكر أن الاحتلال يدفع بشكل مستمر الأوضاع نحو التصعيد، وذلك مع استمرار عدوانها على المقدسات والمسجد الأقصى والفلسطينيين بالضفة.

روابط ذات صلة

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن إشاعة الجريمة بالداخل المحتل

حماس تنظم وقفة نصرة للقدس والضفة جنوب قطاع غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال عمالة الأطفال بأفغانستان.. أزهار مرهقة في معترك الحياة

بالفيديو.. وفاة رئيس الحكومة الإيطالية السابق برلسكوني.. الأكثر جدلاً في إيطاليا

رسالة حزب الله لكيان الاحتلال: إذا أخطأتم سندخل الجليل

بالفيديو.. حالة ترقّب يعيشها لبنان وسط انقسام سياسي لانتخاب رئيس للجمهورية

المقداد وبن فرحان يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

المحبشي: الجرائم بحق النساء في اليمن تكشف بجلاء كذب الغرب