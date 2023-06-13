القوات الروسية تستولي على دبابات ألمانية ومدرعات أمريكية

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مشاهد نشرتها وزراة الدفاع الروسية تظهر استيلاء قواتها على دبابات ليوبارد اثنان ألمانية الصنع ومدرعات برادلي الأمريكية بعد أن تركها جنود أوكران خلفهم، عقب فرارهم من مواقعهم في محور زابوروجيا.

هذه المشاهد لم تكن الأولى التي تحطمت فيها هيبة الصناعات الغربية فمنذ بدء الهجوم الاوكراني المضاد الذي بدأ قبل نحو اسبوع حولت القوات الروسية عددا كبيرا من هذه الدبابات والمدرعات الى كومة خردة.

وفي احدث تقرير لوزارة الدفاع الروسية اشارت الى قواتها صدت هجمات للقوات الأوكرانية باتجاه أرتيوموفسك ودونيتسك، وكذلك في جنوب شرق مدينة زاباروجيا، في حين قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن خسائر أوكرانيا في إطار الهجوم المضاد تقترب من الكارثة.

وقال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي:"أوكرانيا خسرت مئة وستين دبابة وثلاثمئة وستين مدرعة خلال الهجوم المضاد هذا فقط ما نراه، كما أنها فقدت نحو ثلاثين بالمئة من المركبات العسكرية التي حصلت عليها من الغرب، دون أن تتمكن من إحراز أي نجاح".

وبالرغم من الخسائر الكبيرة في صفوف القوات الاوكرانية إلا ان كييف تقول أنها استعادة السيطرة على سبعة قرى في دونيتسك وزاباروجيا واستولت على مساحة تسعين كيلومترا مربعا على امتداد مئة كيلومتر من خط الجبهة الجنوبي،

وقال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني:"أتقدم بالشكر لجنودنا من أجل كل علم أوكراني يعود إلى مكانه الصحيح في القرى الواقعة في المناطق المحررة حديثا وخسائر العدو هي بالضبط في المستوى الذي نحتاج إليه".



وفي السياق اتهم مسؤولون أوكرانيون روسيا بشن هجوما صاروخيا مكثفا على مدينة كريفي ريه جنوب شرقي البلاد التي تعتبر مسقط رأس الرئيس الأوكراني، مما أسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين

وبينما يشتد التوتر بين الغرب وموسكو دخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على خط الصراع ليعلن أنه لن يتردد في استخدام الأسلحة النووية التكتيكية الروسية المقرر نشرها في بيلاروسيا، إذا واجهت بلاده عدوانا عليها.

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