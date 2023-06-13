اسلامي: منظمة الطاقة الذرية حققت 159 انجازا مهما في مختلف المجالات

العالم - ايران

وقال إسلامي في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الاثنين: لقد عشنا العام الماضي عاما مفعما بالنشاط رغم الظروف الصعبة في البلاد. اعمال الشغب القت بظلالها على العديد من الامور لكنه كان عاما استثنائيا في منظمة الطاقة الذرية اذ حققنا 159 إنجازًا مهمًا في مختلف المجالات.

واضاف: كان من المهم بالنسبة لنا تسريع الانشطة لتحقيق النتائج واختصار الوقت لتحويل الفكرة إلى منتج.

*انظمة التشعيع

وتابع نائب رئيس الجمهورية: نحن نتوصل إلى نتائج في مجال الأنظمة الإشعاعية التي لها آثار مهمة في مجال الصحة والأمن الغذائي في مختلف المجالات المعيشية والاقتصاد والأمن.

واشار إلى أن هذه الأجهزة متنوعة ، وقال: لقد افتتحنا نظامًا للتشعيع باشعة غاما بسعة 20 طنًا (يوميا) وقمنا بترقيته بتصميم محلي واستهدفنا الوصول الى 50 و 100 طن وحققناه.

واضاف إسلامي: قمنا قبل 10 ايام بازاحة الستار عن منظومة ميكروويف (لازالة الآفات عن المواد الغذائية) بحضور مسؤولي وزارة الجهاد الزراعي. كما ازحنا الستار عن نظام الأشعة السينية لعقم الحشرات في مجال الزراعة ، وتمكنا من إنجاحها جميعًا في تحويل الفكرة إلى منتج.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية: بهذه الأنظمة نقضي على الآفات ونمنع إهدار المواد الغذائية.

وذكر إسلامي أن 30٪ من منتجاتنا الغذائية تذهب هدرا وأضاف: إذن هذه المسألة مهمة. على سبيل المثال ، في قطاع التصدير ، عندما تمر المنتجات من خلال التشعيع ، تزداد جودة المنتج وتعزز الصادرات. لذا فإن هذه الأهداف تؤدي إلى تحسين حياة الناس.

وتابع: لقد نجحنا في موضوع البلازما ايضا، وهو أمر فعال في قضايا الصناعة والاقتصاد والبيئة ، وغيرها. وفي هذا العام تابعنا مسالة التسويق في هذه القضايا.

واضاف إسلامي: على سبيل المثال ، فيما يتعلق بالفاكهة الجافة ، فقد تسببت الآفات في مشاكل للفستق، وتمكنا من التحرك نحو أول مصنع لإزالة السموم من الفستق بالبلازما. لذلك جاءت تكنولوجيا البلازما هذه لمساعدة اقتصاد الناس.

*الادوية الاشعاعية

وفيما يتعلق بمسألة الأدوية الإشعاعية ، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية: الأدوية الإشعاعية في مجال التشخيص مستخدمة منذ عدة عقود ، لكن الأدوية الإشعاعية العلاجية دخلت دورة العلاج منذ عدة سنوات.

وقال: حسب الإحصائيات ، استخدم مليون مريض الأدوية الإشعاعية في البلاد خلال عام واحد.

وتابع إسلامي: نحن من الدول الأولى في مجال الادوية الاشعاعية ، وقد تمكنا من الاستفادة منها بشكل جيد. في العام الماضي ، حاولنا في قسم الأدوية الإشعاعية التشخيصية زيادة دقتها ونجحنا في ذلك. فيما يتعلق بموضوع الأدوية الإشعاعية، من المهم ان نتمكن من خلال حقنها في إظهار الخلايا السرطانية بوضوح وعدم وجود خلايا مخفية ، وهو نجاح كبير. لذلك عملنا على دقتها للقضاء على الخلايا السرطانية وعدم الإضرار بالخلايا الأخرى.

واضاف: يمكننا تشخيص 30 نوعًا من السرطان باستخدام الأدوية المشعة ويمكن للمرضى استخدامها.

*عقوبات اميركية على شركات الادوية الاشعاعية

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: أمريكا فرضت عقوبات على شركاتنا للأدوية الإشعاعية ، وحتى انها لا تسمح بنقل اي شيء الى هذه الشركات او انطلاقا منها.

وأضاف: إذا لم تكن لدينا دورة وقود نووي ، فلا يمكننا تقديم هذه الخدمات للناس. الغربيون لا يعطون اليورانيوم أو الكعكة الصفراء ، لأنهم يريدون حرمان شعبنا من الطب النووي والعلاج.

وفي شرح لهذه النقطة قال إسلامي: إن دورة الوقود شرط أساسي لمستحضرات الادوية الإشعاعية ، ولا يمكن فعل ذلك بدون تخصيب ، ولا يريدون لإيران هذه التطورات. لم يقدموا لنا التكنولوجيا والمعدات والمواد الخام ، لذلك علينا أن نخلق من صفر إلى مائة دورة وقود من المعرفة إلى المعدات والقدرة الهندسية والأمنية وعشرات من القضايا الأخرى.

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية: لقد خلقنا كل هذا داخليًا ووصلنا من صفر إلى مائة. متوسط ​​اعمار الافراد الذين حققوا هذه الإنجازات هو أقل من 35 سنة.

*دورة الوقود النووي والتخصيب

وأوضح إسلامي: إذا لم تكن لدينا دورة وقود ، فإن مفاعل طهران البحثي ، وهو مكان إنتاج الأدوية الإشعاعية لدينا ، لا يمكن تشغيله. تم إنشاء هذه العملية المشرفة بفضل الله ويمكن لجميع علمائنا وشعبنا استخدامها اليوم.

وتابع: نريد زيادة القدرة النووية في هذه المجالات سبعة اضعاف بنهاية العام القادم وان نغطي مساحة جغرافية أكبر بمعرفتنا المتقدمة في مجال الأدوية الإشعاعية.

*التعاون النووي مع فنزويلا

وفي إشارة إلى زيارة رئيس الجمهورية إلى فنزويلا ، قال: لقد دخلنا الفناء الخلفي لأمريكا. هناك الكثير من الموارد والثروات في أمريكا اللاتينية ، لكن القوى العظمى لا تسمح بظهور إمكاناتها. العلاقة الاستراتيجية لإيران مع أمريكا اللاتينية تجعل أمريكا غاضبة.

وفي معرض شرحه للتعاون بين إيران وفنزويلا في المجال النووي ، قال إسلامي: أحد محاور تعاوننا مع أمريكا اللاتينية هو القضية النووية ، التي تم توفير الأسس لها وسنتعاون مع فنزويلا في مجال الإشعاع والطب.

وأضاف: فنزويلا تقول إن الأمريكيين أوقفوا صناعتهم الطبية. أمريكا تتحدث عن حقوق الإنسان ولكنها لا تحترم أرواح البشر وسوف نتابع ذلك في الأشهر القادمة ونعلن تعاوننا.

*بناء محطات الطاقة النووية

وفي مجال الطاقة النووية ، قال إسلامي: إن النقطة المهمة هي أن تصميم محطات الطاقة النووية حكر على عدة دول. لم يسمحوا باستخدام هذه الصناعة الاقتصادية للغاية في دول العالم. تحصل فرنسا على أكثر من 76٪ من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة النووية. فرنسا كشفت النقاب عن خطط جديدة ووصفتها بالنهضة النووية. هذه الدول لا تريد أن يدخل أحد نطاقهم. كان لديهم مذكرة تفاهم وعقد معنا قبل الثورة ، لكنهم تخلوا عنهما فيما بعد.

وتابع: قمنا بتشغيل أول محطة كهروذرية وهي محطة بوشهر عام 2011. لقد وضعنا هدفًا لتوفير 15٪ من الكهرباء من محطات للطاقة النووية ، ولكننا الآن حددنا هدفنا بنسبة 25٪.

وقال إسلامي: قمنا بأشياء مختلفة في هذا الشأن في الحكومة الحالية. أولاً ، كتبنا قانونًا لاستخدام الرساميل المختلفة لتطوير محطات الطاقة. كما قمنا بإعداد خارطة طريق لتوطين محطات الطاقة النووية. قمنا بإحصاء الثغرات ونقاط الاستثمار واليوم لدينا خريطة مكتوبة لبناء محطات الطاقة وحددنا مواقع لها.

*انتاج 20 الف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية ، في الاشارة إلى أن كل محطة كهروذرية تستغرق سبع سنوات حتى تكتمل: مع التخطيط الذي تم، نريد تحقيق 20 ألف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية حتى العام 2041.