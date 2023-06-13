الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣
٠٥:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رئیسي: تعزيز القوة بالمجال الاقتصادي هو الطريقة الأكثر فاعلية لمواجهة الحظر

رئیسي: تعزيز القوة بالمجال الاقتصادي هو الطريقة الأكثر فاعلية لمواجهة الحظر
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد إبراهيم رئيسي تحييد الحظر وتعزيز القوة في المجال الاقتصادي أنجع السبل للتعامل مع الحظر وقال: ان الشباب الإيراني خلقوا فرصا من الحظر من خلال الشركات القائمة على المعرفة وتمکنوا من توفیر السلام والاستقرار للبلاد في مواجهة التوترات والمشاکل.

العالم - ايران

واعتبر رئیس الجمهوریة في اليوم الأول من زيارته الرسمية لفنزويلا، خلال الاجتماع المشترك لرجال الأعمال في البلدين، تعزیز الأنشطة المعرفية وزیادة التعاون في هذاالمجال، من الإجراءات المهمة في المجال الاقتصادي، مشددا على ضرورة إنشاء مكتب تكنولوجي في فنزويلا.

وقال إن تحييد الحظر وتعزيز القوة في المجال الاقتصادي أنجع السبل للتعامل مع الحظر ، موضحا: ان الشباب الإيراني خلقوا فرصا من الحظر من خلال الشركات القائمة على المعرفة وتمکنوا من توفیر السلام والاستقرار للبلاد في مواجهة التوترات والمشاکل.

ووصف العلاقات بين إيران وفنزويلا بأنها جيدة للغاية وقال إنه من أجل تسهيل وتسريع تنمية المبادلات الاقتصادية، ستتم إزالة الحواجز الجمركية والمصرفية والتعريفية من خلال تنفيذ الاتفاقيات الثنائية.

وأكد رئیس الجمهوریة أن هناك قدرات كبيرة غير مستخدمة لزيادة التبادلات الاقتصادية بين إيران وفنزويلا ، قائلا: إن السبيل لتحقيق مبادلات تجارية بقیمة 20 مليار دولار هو القيام باستثمارات جادة بين البلدين.

واعتبر تسهيل الشؤون التجارية بين البلدين وحل مشاكل الشركات الإيرانية من واجبات ومهمات السفراء الايرانيين والمكاتب التجارية ودار العلوم والتكنولوجيا وجميع القطاعات النشطة في مجالات الصناعة والتعدين والبنوك.

روابط ذات صلة

إيران وفنزويلا توقعان على 19 وثيقة للتعاون الثنائي

الرئيس رئيسي : يمكن زيادة حجم التبادل التجاري مع فنزويلا إلى 20 مليار دولار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان.. الصدام الرئاسي أمام الاصطفافات والأرقام.. واتصالات لحشد الأصوات

الرئيس الكيني يتعهد بترتيب لقاء بين الجنرالين المتحاربين في السودان

رئیسي: تعزيز القوة بالمجال الاقتصادي هو الطريقة الأكثر فاعلية لمواجهة الحظر

طيار سوداني من الجو: "بكرا يا الخرطوم تعودي"!

روبوتات ذكية تخدم الحجاج.. الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن

لماذا يجب ارتداء النظارات الشمسية؟