الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣
٠٦:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

علامات تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في النظام الغذائي

علامات تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في النظام الغذائي
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

كشفت الدكتورة أنتونينا غورييفا أخصائية الغدد الصماء العلامات التي تشير إلى ارتفاع محتوى السكر في النظام الغذائي.

العالم- منوعات

وتشير الأخصائية إلى أن ارتفاع محتوى السكر في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة.

ووفقا لها، قبل كل شيء يجب الانتباه إلى التعب المستمر. لأن الأشخاص الذين يحبون تناول وجبات خفيفة من الحلويات هم في الواقع يلحقون الضرر بصحتهم. لأن السكر يعطي طاقة فعلا ولكن لفترة قصيرة فقط، ما يؤدي إلى الشعور بالضعف.

وتحذر الأخصائية الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، حيث يشير تكرر الإصابة بنزلات البرد، إلى ارتفاع مستوى السكر في الجسم.

وبالإضافة إلى ذلك، على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي توخي الحذر أيضا، لأن ارتفاع نسبة السكر في الجسم يؤدي إلى اضطراب عمل الجهاز الهضمي، حيث يعاني الشخص عادة من الإمساك ونوبات الإسهال وانتفاخ البطن والغازات.

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الهواتف الذكية تهدد ذكاء طلبة المدارس

«كورونا» غيّر سلوك الحياة البرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في ذكرى صدور فتوى 'الجهاد الكفائي'.. العراقيون يحتفون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس

عض قريبه فأصيب بعدوى «آكل لحوم»

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 13يونيو 2023

علامات تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في النظام الغذائي

ايران ...خطوات هامة في مجال المحركات التوربينية والاسطوانية والصواعق الذكية

العميد شيرازي: اليوم وصلنا إلى قوة الردع في العالم