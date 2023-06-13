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واشنطن تخطط للعودة إلى منظمة 'اليونسكو' الشهر القادم..الصين تعلق!

واشنطن تخطط للعودة إلى منظمة 'اليونسكو' الشهر القادم..الصين تعلق!
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"،يوم الإثنين، أن الولايات المتحدة طلبت "رسميا" العودة إلى المنظمة في يوليو/ تموز المقبل، بعد انسحابها بقرار من رئيسها السابق دونالد ترامب.

العالم - الأميركيتان

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، في بيان، إن انضمام الولايات المتحدة مجددا إلى المنظمة "خطوة قوية تعكس الثقة في اليونسكو والتعددية".

وأضافت أن الرغبة الأمريكية تنم عن "ثقة بالغة في اليونسكو، وفي تعددية الأطراف".

ووفقا لأنظمة اليونسكو، لا يمكن قبول عودة الولايات المتحدة إلى المنظمة، إلا بتصويت غالبية الدول الأعضاء، المتوقع الشهر المقبل.

وانسحبت واشنطن من عضوية المنظمة في ديسمبر/كانون الأول 2018، على خلفية اتهامات بالانحياز ضد إسرائيل وسوء الإدارة.

وانسحبت إسرائيل من اليونسكو في توقيت انسحاب الولايات المتحدة.

وفي مارس/ آذار الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن غياب الولايات المتحدة عن اليونسكو "يترك المجال للصين لصياغة القواعد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي".

من جانب آخر ،علق سفير الصين لدى الأمم المتحدة، يانغ جين قائلا:"إن الصين لن تعارض عودة أمريكا إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ولكن لا يمكن لواشنطن أن تتعامل مع الانضمام إلى منظمة دولية مثل اليونسكو على أنها لعبة جيوسياسية.

وأوضح أن "اليونسكو بحاجة إلى تكاتف جميع الدول الأعضاء للوفاء بمهامها"، مؤكدا على أن واشنطن انسحبت مرتين من اليونسكو، الأمر الذي كان له "تأثير سلبي" في هذه المنظمة.

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واشنطن تخطط للعودة إلى منظمة 'اليونسكو' الشهر القادم..الصين تعلق!

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