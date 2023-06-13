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بعد أن ازاح حرس الثورة الإسلامية الستار عن صاروخ فتاح الباليستي القابل للمناورة ، كانت أهم ميزة لهذا الصاروخ والتي تم الكشف عنها هي قدرته على تخطي حاجز الأنظمة الدفاعية.

"فتاح" والذي هو في الواقع آخر منتج تم تقدمه في عائلة الصواريخ الباليستية التكتيكية الايرانية "فاتح" وجيل "خيبر" ، هو مزود برأس حربي بمحرك كروي يعمل بالوقود الصلب مع فوهة متحركة وقدرة على المناورة وتغيير الاتجاه تجعله قادرا على الوصول إلى سرعة مذهلة تتراوح من 13 إلى 15 ماخ. هذه الميزات هي التي جعلته قادرا على تجاوز حاجز أنظمة الدفاع الصاروخي.

صورة المحرك الكروي الذي يعمل بالوقود الصلب مع فوهة متحركة لصاروخ فتاح

ومع ذلك ، منذ الكشف عن هذا الصاروخ ، كانت هناك تكهنات حول قدرة هذا الصاروخ على تخطي حاجز أنظمة الدفاع الصاروخي ، وخاصة الأنظمة الأمريكية والإسرائيلية ، ويشكك بعض الناس في القدرة المضادة للدفاع لهذا الصاروخ. .

لكن للإجابة على هذا السؤال ، يجب أولاً إلقاء نظرة على أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية والإسرائيلية المنتشرة في المنطقة ، ومن ثم سنجيب على السؤال أعلاه من خلال مقارنة قدرات صاروخ "فتاح" بهذه الأنظمة.

أشهر نظام أمريكي مضاد للصواريخ في المنطقة هو نظام ثاد ، ونظام آرو 2 و 3 هما أيضا أنظمة دفاع مضادة للصواريخ تابعة للكيان الصهيوني للتعامل مع الصواريخ الباليستية التكتيكية.

نظام ثاد هو نظام دفاع مضاد للصواريخ تصنعه شركة لوكهيد مارتن، والذي دخل الخدمة رسميا في الجيش الأمريكي في عام 2008. يتكون هذا النظام من أربعة مكونات رئيسية بما في ذلك رادار TPY-2 ومركز القيادة والتحكم والقاذفات والصواريخ الاعتراضية. هذا الرادار قادر على كشف الأهداف من مسافة 1000 كم ، ومدى صواريخ هذا النظام 200 كم ، ويستخدم محرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب مع فوهة متحركة ، مما يزيد من سرعة هذا الصاروخ إلى حوالي 8 ماخ.

نظام ثاد يطلق صاروخا

رادار TPY-2 لنظام ثاد

آرو او السهم هو اسم النظام الذي صممته وانتجته منظمة الصناعات الجوية الصهيونية بمشاركة الأمريكيين للتعامل مع الصواريخ الباليستية. تم بناء نظام آرو-1 كمظهر للتكنولوجيا ، وبعد ذلك تم تصميم صاروخ آرو-2 كنظام تشغيل ، وفي عام 2000 ، دخلت اول منظومة له الخدمة في الأراضي المحتلة. من ذلك الوقت حتى عام 2017 ، تمت ترقية هذا النظام في أربعة مشاريع ، وبعد ذلك تم تصميم وإنتاج صاروخ آرو-3.





صواريخ آرو 2 و 3

يتكون هذا النظام يتكون من 4 أنظمة رئيسية. صواريخ آرو الاعتراضية ورادار Green Pine ومركز القيادة والتحكم ومركز توجيه الصواريخ ، كل هذه الأنظمة يمكن نقلها مثل باتريوت و ثاد. يستخدم نظام آرو رادارات الصنوبر الاخضر و رادار الصنوبر الاخضر الخارق، ولكل منهما مدى كشف يبلغ 500 و 900 كيلومتر على التوالي.

رادار الصنوبر الاخضر

رادار الصنوبر الاخضر الفائق

أيضا ، يستخدم نظام "السهم" صاروخين باسم آرو-2 بمدى 100 كيلومتر و آرو-3. ومع ذلك ، فإن ارتفاع الاشتباك لصاروخ آرو-2 هو 10 إلى 50 كم وصاروخ آرو- 3 هو 100 كم كما هو معلن.

كلا النظامين لهما وظيفة مماثلة وبعد أن يكتشف الرادار الهدف ويحسب المكان المناسب للتعامل معه بناء على سرعته وارتفاعه واتجاه حركته ، فإنه يعطي المعلومات لمركز القيادة والتحكم في النظام ، وهذا المركز يختار افضل قاذف للتعامل مع الصاروخ المهاجم ويصدر أوامر إطلاق النار ، كما ينقل المعلومات الضرورية لتوجيه الصاروخ حتى لحظة اصابة الهدف.

لكن النقطة الموجودة في هذا البين هي أن هذه الأنظمة قادرة على اعتراض الهدف عندما يصل الصاروخ إلى المرحلة المتوسطة من حركته ، وإذا حدث تغيير في مكونات حركة الصاروخ فسيفشل النظام.

وللتعويض عن هذه الثغرة، يجب أن ينجح النظام في اكتشاف وتعقب الصاروخ المهاجم مرة أخرى ، وإذا نجح ، إذا غير الصاروخ المهاجم اتجاهه مرة أخرى ، يتم كسر قفل الرادار المحتمل ويجب تكرار العملية. سؤال يطرح نفسه، على أي وضع يجب على المنظومة الدفاعية إطلاق صواريخها؟ .

صاروخ "فتاح" يطلق على الهدف من مسافة 1400 كم ويتم رصده بواسطة رادار نظامي ثاد والسهم عندما يكون في المرحلة المتوسطة من حركته ، واذا كان نظام السهم يستخدم رادار الصنوبر الاخضر – نظرا الى مداه الذي يبلغ 500 كم - عندما يتم الكشف عن وجود صاروخ فتاح يكون قد بلغ الثلث الأخير من مساره. لذلك ، يحسب الرادار أيضا حساباته الأولية بناء على ملف حركة الصاروخ في هذه المراحل.

بالطبع ، يتم في تغطية جسم صاروخ فتاح استخدام مواد ماصة لموجات الرادار ، مما يقلل من المدى الفعال ويسبب أخطاء في الحسابات ، ولكن كإفتراض يسهم في توازن المشكلة ، يُفترض أن صاروخ فتاح تم كشفه ضمن النطاق الأقصى لنظام العدو.

رغم أن هذه الرادارات تراقب الهدف في الوقت الفعلي وترسل التغييرات عن مسار طيران الصاروخ المهاجم إلى الصاروخ الدفاعي، لكن إذا كانت هذه التغييرات تتجاوز نطاق السرعة الذي يمكن أن يكتشفه الرادار أو سرعة الصاروخ الدفاعي ، فان هذه الأنظمة لن تكون قادرة على الكشف عن الصروخ وتدميره.

إذا تم إطلاق صاروخ دفاعي ، فهناك احتمال ضئيل لامكانية تغيير مسار هذا الصاروخ لأنه ينفق طاقة الدفع للتغلب على جاذبية الأرض واكتساب السرعة بشكل متزامن ، ومن خلال إجراء مناورتين أو ثلاث مناورات ثقيلة من قبل الصاروخ الفرط صوتي، فمن الناحية العملية لن يكون لدى الصاروخ الدفاعي طاقة كافية لمواصلة السعي والانتقال إلى الإحداثيات الجديدة ، والتي لا يُعرف أنها صالحة في غضون لحظات قليلة. وهذا الموضوع تمت ملاحظته بدقة في تصميم صاروخ فتاح القابل للمناورة.

من لحظة إطلاق صاروخ فتاح ولمسافة 500 كيلومتر من الهدف (ثلثي مسار الصاروخ) يسير الصاروخ في مسار محدد وبسرعة معينة، ولكن فقط في الثلث الأخير من مساره ، عندما يتم تشغيل محرك يعمل بالوقود الصلب مزود بفوهة متحركة ويتسارع فجأة ويزيد سرعته إلى حوالي ثلاثة أضعاف السرعة الأولية، يبدأ في المناورة وتغيير الاتجاه وهذا يسبب أخطاء في حسابات أنظمة الدفاع. الامر الذي حدث في ديسمبر 2014 ، ويبدو أن رادار نظام السهم لم يكن قادرا على اعتراض الصاروخ المستهدف لهذا السبب.

الاختبارات التي تم إجراؤها بواسطة نظام آرو-3 / المصدر موقع CSIS

الآن ، إذا استخدم العدو رادار الصنوبر الاخضر، فبسبب النشاط المتزامن لمحرك الرأس الحربي لصاروخ فتاح ومدى الكشف لهذا الرادار (مسافة 500 كم) ، لن يتمكن من اعتراض الصاروخ بسبب مناوراته لتغيير مساره ، وإذا كانت من TPY-2 و الصنوبر الاخضر الفائق ، والتي لها مدى أطول ، فلن تكون قادرة على اصطياده بسبب السرعة العالية للصاروخ أثناء القيام بالعديد من المناورات. تبلغ سرعة صواريخ ثاد و آرو-2 و 3 ماخ وعلى اقصى تقدير من 8 إلى 10 ماخ ، بينما تصل سرعة صاروخ فتاح ما بين 13 و 15 ماخ في المرحلة النهائية ؛ وبهذه الطريقة ، قبل أن يصل صاروخ أنظمة الدفاع إلى مكان التأثير بصاروخ فتاح ، يكون الصاروخ قد مرّ من ذلك المكان ولن يتمكنوا من تدميره.

وبهذه الطريقة ، يبدو أن تصميم صاروخ فتاح قد تم من خلال الفحص الدقيق لقدرات أفضل أنظمة الدفاع الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة ، وسيكون قادرا على تدميرها بتجاوزه لهذه الأنظمة وتمهيد الطريق للموجة القادمة من الهجمات الصاروخية.

إلى جانب الأساليب الأخرى للتصدي لأنظمة الدفاع المضادة للصواريخ للعدو ، أضاف صاروخ فتاح قدرة جديدة إلى شبكة صواريخ ومسيّرات جبهة المقاومة ، والتي يبدو أنه لا توجد حاليا طريقة موثوقة للتعامل معها حتى يتم الوصول إلى تطوير خطط أنظمة دفاع العدو.