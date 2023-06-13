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غريب آبادي: أتباع الديانات التوحيدية جزء مهم من المجتمع الإيراني

غريب آبادي: أتباع الديانات التوحيدية جزء مهم من المجتمع الإيراني
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية أمين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية كاظم غريب آبادي، أتباع الديانات التوحيدية جزءا مهما من المجتمع الإيراني.

العالم - ايران

ولدى لقائه نواب أتباع هذه الديانات في مجلس الشورى الاسلامي، أكد أن رئيس السلطة القضائية وكبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية يعملون لحل مشاكل أتباع الديانات الاخرى ويأخذون طلباتهم بعين الاعتبار، مشددا على أن لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية تعمل لتحقيق هذا الهدف.

وأشاد المسؤول بنواب أتباع الديانات التوحيدية في مجلس الشورى الاسلامي وزعماء الاقليات الدينية في ايران الاسلامية لجهودهم في تبيين الحقائق والاعمال التي قامت بها الجمهورية الاسلامية لصالح هذه الاقليات، معلنا استعداد لجنة حقوق الانسان لدراسة القضايا التي تحتاج الى البت فيها.

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