هذا ما قاله 'السيسي' لدى استقباله رئيس وزراء العراق اليوم بالقاهرة

العالم - مصر

ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم،رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، حيث شدد السيسي خلال اللقاء على حرص بلاده على أمن واستقرار العراق.

وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء حرص بلاده على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل، مشيدا بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين.

كما تناول اللقاء سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائي بين البلدين،وتبادل وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.