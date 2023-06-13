الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣
١٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس كوريا الجنوبية يزور فرنسا وفيتنام..ماالهدف؟!

نائب وزير العلوم الإيراني يبحث التعاون الأكاديمي مع رئيس جامعة دمشق

الرئيس الجزائري يتوجه إلى روسيا في زيارة تستمر 3 أيام

ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات جنوب شرق إيران

واشنطن تخطط للعودة إلى منظمة 'اليونسكو' الشهر القادم..الصين تعلق!

محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية.. وهو يواصل التحدي وسط استنفار أمني!