الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣
٠٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

تعاون شامل بين إيران وكازاخستان

تعاون شامل بين إيران وكازاخستان
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

إعتبر رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني "مولن آشيمبايوف" الجمهورية الإسلامية الإيرانية شريكا وثيقا لبلاده في العالم الإسلامي قائلا إن بلاده أقامت تعاونا شاملا مع إيران.

العالم - إيران

وقال آشيمبايوف في لقاء مع السفير الإيراني في آستانا "علي أكبر جوكار" إن بلاده ترغب أيضا في تعزيز أكبر للعلاقات البرلمانية مع إيران .

كما قدم رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني شرحا للسفير الإيراني حول الإصلاحات التي قامت بها بلاده بمبادرة من الرئيس الكازاخستاني.

وشدد آشيمبايوف أيضا على ضرورة الاهتمام بنشاط منتدى قادة المذاهب العالمية والتقليدية، داعيا المسؤولين الدينيين في إيران إلى المشاركة في اجتماع يعقد بمناسبة الذكرى الأولى لإنشاء أمانة هذا المنتدى في الخريف القادم.

كما تطرق اللقاء أيضا إلى موضوع تطوير التعاون بين البلدين بشكل أكبر وترسيخ الشراكة الثنائية.

روابط ذات صلة

تدشين خط جوي بين مدينتي ساري الايرانية وأوكتاو الكازاخستانية

رئيس وزراء كازاخستان: من اولويات سياستنا تطوير العلاقات مع ايران

مخبر: بحثنا التبادل التجاري بالعملات المحلية مع كازاخستان

رئيس وزراء كازاخستان يزور طهران غدا الاربعاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين وتصريح له حول العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

فتح باب التعليم في جامعة 'أمير كبير' الصناعية في إيران للطلاب الأجانب

بالفيديو.. السيد السيستاني يدعو إلى استذكار شهداء المواجهات مع"داعش"

تعاون شامل بين إيران وكازاخستان

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 13-06-2023

بيلاروسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية دون تردد في هذه الحالة!