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استشهاد شاب فلسطيني بنيران إسرائيلية في مخيم بلاطة بنابلس

استشهاد شاب فلسطيني بنيران إسرائيلية في مخيم بلاطة بنابلس
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 9 آخرون، أثناء محاصرة منزل في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

العالم- فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة، ارتقاء الشاب فارس عبد المنعم محمد حشاش (19 عامًا) متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة.

وأوضحت الوزارة، أنّ الشهيد وصل مستشفى رفيديا الحكومي مصابًا بالرصاص في الصدر والبطن والأطراف السفلية.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة 9 مواطنين بينهم 8 بالرصاص الحي وإصابة بشظية في الرأس.

وحاصرت قوات خاصة "إسرائيلية"، منزلًا في مخيم بلاطة، وطالبت شابًا تحصن بداخله لتسليم نفسه، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة للمخيم.

وقصف الاحتلال المنزل المحاصر بصواريخ موجهة "أنيرجا" أكثر من مرة، وسط انفجارات واشتباكات ومواجهات عنيفة.

وتصدى المقاومون لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم بالرصاص والاشتباك والعبوات الناسفة، وسط مواجهات قرب المخيم.

واعتلت قناصة الاحتلال أسطح المنازل، واستهدفت سيارات الإسعاف الفلسطينية بإطلاق النار ومنعتها من الوصول للمصابين.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة طفل داخل أحد المنازل والاحتلال يمنع طواقمه من الوصول إليه وناشدت مساجد نابلس ومخيم بلاطة المواطنين للتصدي لقوات الاحتلال التي تقتحم المخيم وتحاصر منزلاً داخله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال انسحبت من المخيم بعد فشلها باعتقال المطارد عصام الصلاج.

جانب من اقتحام قوات الاحتلال لبلدة يعبد قضاء جنين"

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