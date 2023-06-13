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فتح باب التعليم في جامعة 'أمير كبير' الصناعية في إيران للطلاب الأجانب

فتح باب التعليم في جامعة 'أمير كبير' الصناعية في إيران للطلاب الأجانب
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير المركز الدولي للغات في جامعة "أمير كبير" الإيرانية الصناعية "أحمد بور قاسم"، عن خطط هذه الجامعة لجذب الطلاب الأجانب وتعليمهم.

العالم - إيران

وقال بورقاسم إن جامعة "أمير كبير" الصناعية لم تكن لديها خطط لاجتذاب الطلاب الأجانب في السابق وكانت تركز اهتمامها على تدعيم البنى التحتية العلمية لكن هذه الجامعة الآن تعتزم اجتذاب الطلاب الأجانب تماشيا مع سياسات وزارة العلوم الإيرانية.

وأوضح بور قاسم أن جامعة "أمير كبير" الصناعية هي إحدى أفضل 5 جامعات إيرانية وتحتل المرتبة الـ443 فيQS، وفي الترتيب الدولي تحتل مراتب أفضل من بعض أشهر الجامعات في إيران.

وتابع بور قاسم أن جامعة "أمير كبير" الصناعية تمنح أيضا شهادات فريدة من نوعها لطلابها، فعلى سبيل المثال هناك فرع للهندسة البحرية وإن أي فرع مرتبط بعلوم البحر يحتاج إلى شهادة دولية وإن المتخرجين والحاصلين على هذه الشهادة يمكنهم الحصول على الوظائف في جميع أنحاء العالم وإن عددا محدودا من الجامعات في العالم بإمكانها منح مثل هذه الشهادة الدولية من بينها جامعة "أمير كبير".

وأضاف أن: جامعة "أمير كبير" الصناعية تضم مراكز ابحاث وكليات للهندسة الصناعية، ومنظومات الإدارة، والعلوم والتكنولوجيا، ومركز أبحاث لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهندسة الكهرباء، والكمبيوتر والهندسة الطبية، ومركز أبحاث لهندسة تكنولوجيا الميكانيك، وواحة جامعية للمواد والتكنولوجيات المتطورة، وهندسة الكيمياء، وهندسة النسج، وميكاترونيك، وعلم الروبوتات، وعلوم حفظ المواد والطاقة، والهندسية البحرية.

وعن الواحات الجامعية التابعة لجامعة "أمير كبير" الصناعية، أوضح بورقاسم أن هناك واحة جامعية في مدينة ماهشهر (في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران) وفيها إمكانيات للإسكان وإمكانيات رفاهية وبإمكان الطلاب الأجانب التعليم هناك والحصول على شهادات دولية منها، وإن أي فرع دراسي في جامعة "أمير كبير" الصناعية يوجد أيضا في الواحات الجامعية التابعة لها خارج طهران مثل واحة بندرعباس الجامعية (المطلة على مضيق هرمز) وواحة جزيرة كيش الجامعية (في الخليج الفارسي) وواحة كرمسار الجامعية (شرق طهران) وإن الطلاب الأجانب من الدول الجارة في جنوب إيران سيكون من الأسهل لهم متابعة الدراسة في ماهشهر أو بندر عباس.

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