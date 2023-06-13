نواب برلمان إيران يصدرون بيانا حول حق إيران في نهر هيرمند

العالم - إيران

وقد وقع أكثر من ۲۰۰ من نواب الشعب في مجلس الشورى الإسلامي على هذا البيان، وأكدوا دعمهم وتأييدهم لموقف الرئيس رئيسي وحكومته إزاء حق إيران في هذا النهر.

وجاء في بيان نواب الشعب في مجلس الشورى الإسلامي: إن حق إيران في نهر هيرمند له جذور في تاريخ إيران وأفغانستان، ويعتبر حقا تاريخيا ودوليا يرتبط بحياة الناس ارتباطا عميقا، خاصة بأهالي محافظة سيستان وبلوشستان الشرفاء.

وأكد البيان أن حق الشعبين الإيراني والأفغاني في هذا النهر يضمن الحفاظ على الرسالة العالمية، مشيرا إلى التبعات السلبية التي تتمخض عن الجفاف لكل المنطقة، حيث أن أي منع لمنح حق إيران في النهر المذكور يعتبر انتهاكا لحقوق الشعب الإيراني ويعارض القوانين الدولية.

وأضاف البيان أن: الشعبين الإيراني والأفغاني اللذين تربطهما حضارة وثقافة مشتركة ووقفا إلى جانب بعضهما البعض على مر التاريخ وواجها شحة الماء وتحملا مصاعب هذه المشكلة، يواجهان اليوم مشكلة كبيرة في هذا المجال حيث أنه إذا لم يصل الماء إلى منطقة سيستان خلال 3 أشهر، فإن على الجميع مشاهدة كارثة بشرية في شرق إيران الإسلامية.

وأشار إلى استضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدة ملايين من المهاجرين الأفغان، داعيا المسؤولين في البلد المسلم الشقيق أفغانستان إلى اعتماد سياسة إيجابية بدلا من السياسة التي تستخدم فيها أدبيات غير دبلوماسية وغير لائقة، والعمل على حل هذه المشكلة من خلال استفادة الإيرانيين من حقهم في نهر هيرمند، والحيلولة دون تعكير صفو العلاقات الإخوية بين البلدين.