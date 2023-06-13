مساعد وزير الصحة: لتطوير التعاون الجامعي بين إيران وسوريا

العالم - إيران

وقال مساعد وزير الصحة الإيراني الذي يزور دمشق حاليا، اليوم الثلاثاء لوكالة إرنا، إنه استعرض خلال محادثاته مع الجانب السوري، الآليات الكفيلة بتوسيع العلاقات العلمية بين البلدين.

وأضاف باقري فرد أن الوفد الإيراني تباحث مع المسؤولين السوريين أيضا، بشأن سبل تنفيذ وثائق التعاون الصحية التي وقعها البلدان في وقت سابق.

وأكد مساعد وزير الصحة الإيراني، على بذل قصارى الجهود لأجل تنظيم ورش تدريبية وبرامج علمية وفقا للمعايير القياسية العالمية مع الجانب السوري.

في المقابل، صرح رئيس جامعة دمشق "محمد أسامة الجبان" أن هذه الجامعة السورية تربطها علاقات مع العديد من الجامعات الإيرانية، في مجالي تبادل الأساتيذ والطلاب.

وفي تصريحه خلال اللقاء مع مساعد وزير الصحة الإيراني، رحب "الجبان" بالوفد الأكاديمي الزائر، كما نوه إلى وجود طاقات وفرص كثيرة لدى البلدين والتي يمكن توظيفها بهدف تطوير التعاون العلمي والأكاديمي بين طهران ودمشق.

علما أن الوفد الأكاديمي الذي يقوده مساعد وزير الصحة الإيراني إلى دمشق، يضم مساعد وزير العلوم والأبحاث والتنكولوجيا، وعددا من رؤساء جامعات البلاد بمن فيهم رئيس جامعة فردوسي في مشهد، وجامعة إصفهان وجامعة العلامة الطباطبائي، وجامعة الإمام الخميني (رض) الدولية بمدينة قزوين.