في فرنسا..صفقة شراء قمر صناعي عسكري بين 'القاهرة وباريس'

العالم - اوروبا

وأوضح موقع Africa Intelligence الفرنسي في تقرير له، الثلاثاء، أنه بعد سنوات من المفاوضات المضنية، قد يساعد الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية المصرية، في إبرام عقد بقيمة عدة مئات من الملايين من اليورو.

إذ تحاول شركة إيرباص لصناعات الدفاع والفضاء بيع قمر صناعي عسكري للمراقبة إلى الجيش المصري منذ عام 2015.

وحفزت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا عام 2020 آمال شركة إيرباص، لكن حتى الآن لم تتمكن سوى منافستها شركة Thales Alenia Space من إبرام صفقة مع القاهرة، في عام 2016، لبيع قمر صناعي للاتصالات العسكرية.

لكن هذه المرة، تبدو التوقعات واعدة أكثر بالنسبة لشركة إيرباص.

ويبدو أنَّ الفريق عبد الجواد، الذي عيّنه السيسي قائدا للقوات الجوية في أغسطس/آب الماضي، فاعل رئيسي في المفاوضات.

وكان الرجل البالغ من العمر 57 عاما قد عمل سابقا ملحق دفاع بالسفارة المصرية في باريس.

تأتي زيارة عبد الجواد لمعرض باريس الجوي ضمن أجندة ثنائية مزدحمة.

سيتوج جدول اللقاءات المصرية الفرنسية يومي 22 و23 يونيو بزيارة السيسي لباريس؛ حيث سيَحِل الرئيس السيسي ضيفا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن قمة من أجل الوصول لميثاق مالي عالمي جديد، إلى جانب وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، وقائمة طويلة من القادة الأفارقة الذين أُعلن عنهم سابقا.

إضافة إلى ذلك، يزور وزير الاتصالات عمرو طلعت، فرنسا، للترويج للفرص الاستثمارية في مصر بين كبار المسؤولين التنفيذيين بقطاع الاتصالات.