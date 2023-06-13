إحياء خط إنتاج شركتين إيرانيتين لصناعة السيارات في فنزويلا برعاية رئيسي

العالم - إيران

ففي اليوم الثاني من زيارته الرسمية لفنزويلا، زار السيدإبراهيم رئيسي صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي خط إنتاج شركتين إيرانيتين لصناعة السيارات في فنزويلا، والذي أعيد إحياؤهما بعد سنوات عديدة .

وفي المعرض المنظم لهذا الغرض، تم عرض جزء من منتجات شركتي"صناعة الجرارات" و"سايبا" اللتين أعادت إطلاق خط الإنتاج والتصدير في فنزويلا بعد سنوات عديدة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الجرارات الإيرانية في فنزويلا 1200 جرار سنويا، وقد اصطف الآلاف من المزارعين الفنزويليين لاستلام منتجات هذه الشركة.

وأوعز الرئيس الإيراني خلال زيارته لهذا المعرض بإحياء مصنع الجرارات بعد 9 سنوات من الإغلاق ومصنع السيارات بعد 7 سنوات من الإغلاق، حيث تم إحيائهما مؤخرا بإزالة العوائق.

* رئيسي يزور معرض العلوم والتكنولوجيا للإنجازات الإيرانية في كاراكاس

وقام الرئيس الإيرانالسیدإبراهيم رئيسي بزيارة معرض العلوم والتكنولوجيا للإنجازات الإيرانية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وتفقد مختلف اجنحته.

وفي اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى فنزويلا، تفقد رئيسي معرض إنجازات النشطاء في الشركات المعرفية والشركات الإيرانية الخاصة في كاراكاس، من أجل تسهيل تواجد أوسع للشركات المعرفية الإيرانية والمزيد من الاستفادة من قدرات السوق الفنزويلية.

وفي هذا المعرض، عرضت الشركات الخاصة المنتجة للأدوية والمعدات الطبية والزراعة وتربية الحيوانات وغيرها آخر الإنجازات والمنتجات التي عرضوها في السوق الفنزويلية.