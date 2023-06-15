أوكرانيا تعلن التقدم على الجبهة الجنوبية رغم المقاومة الروسية القوية

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وقالت غانا ماليار - نائبة وزير الدفاع الأوكراني:"القوات الأوكرانية تقدمت أكثر من ثلاثة كيلومترات خلال الأيام العشرة الماضية في منطقة باخموت شرقا، وفي الجنوب حقق الجيش الأوكراني تقدما تدريجيا لكنه ثابت رغم أن العدو أبدى مقاومة قوية، القوات الأوكرانية تواجه في هذه المنطقة حقولا ملغمة واستخدام مسيرات متفجرة وقصفا مكثفا.

وقال قائد عسكري أوكراني كبير إن أوكرانيا استعادت السيطرة على أراض تجاوزت مساحتها مئة كيلومتر مربع في هجومها المضاد على القوات الروسية.

وأكد أوليكسي غروموف - مسؤول في الجيش الأوكراني:"مستعدون لمواصلة القتال لتحرير أراضينا بأيدينا فقط؛ خلال اسبوع من القتال تم تحرير سبعة تجمعات سكنية في دونيتسك بشرق البلاد وفي زابوريجيا بالجنوب".

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط صاروخ كروز وعشرين طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي جديد على البلاد. في المقابل اعلنت القوات الروسية عن رصد تسع طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم مؤكدة إسقاط ست مسيرات.

في هذه الاثناء دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حلفاء أوكرانيا إلى بذل الجهود لتدبير مزيد من الأسلحة والذخيرة لها لمحاربة ما أسماه الغزو الروسي، لا سيما فيما يتعلق بالدفاعات الجوية.

وقال لويد أوستن - وزير الدفاع الأميركي:"سنواصل تعديل مساعداتنا لمواجهة الظروف المتغيرة على الأرض تبعا للاحتياجات المتغيرة للقوات الأوكرانية".

وخلال الاجتماع الثالث لوزراء دفاع مجموعة الاتصال التي شكلتها واشنطن العام الماضي لتنسيق المساعدات الغربية لكييف؛ والمنعقد بمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل؛ جدد رئيس الأمين العام للناتو التزامه بمساعدة أوكرانيا في دفاعها عن أراضيها.

وقال ينس ستولتنبرغ - الأمين العام لحلف شمال الأطلسي:"الدعم الذي يقدمه الحلفاء في حلف شمال الأطلسي منذ عدة أشهر لأوكرانيا يحدث بالفعل فرقا في أرض المعركة".

ويأتي الاجتماع في وقت ينخرط فيه أعضاء حلف شمال الأطلسي في مناقشات مكثفة بخصوص رغبة أوكرانيا في الانضمام للحلف والخطط طويلة الأجل لضمان أمن البلاد بعد انتهاء الحرب.

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