أهمية زيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران اليوم

العالم - خاص بالعالم

وأشار هاني زاده إلى ان هذه الزيارة تعتبر في اطار الاتفاق بين ايران والسعودية الموقع في بكين وخطوة عملية نحو تعزيز العلاقات بين ايران والسعودية وسوف يكون هنالك مساحة واسعه للتفاهمات القادمة بين ايران وباقي دول مجلس التعاون .

ولفت هاني زاده الى أن هذه الزيارة تعتبر زيارة عامة واستراتيجية كون العلاقات بين البلدين المسلمين يجب ان تكون مبنية على المصالح المشتركة حيث ان الكيان الصهيوني كان قد استفاد خلال السنوات السبع الماضية بين من احتدام الخلافات بين ايران والسعودية وباقي الدول العربية وهي مرحلة جديده من التعاون الاقليمي والعلاقات بين ايران والمملكة العربية السعودية وسوف تكون منعطفا منعطفا هاما لاستقرار السلام والوئام في المنطقة.

وكان قد استقبل وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان نظيره السعودي فيصل بن فرحان اليوم السبت في طهران حيث أجرى الوزيران جولة من المحادثات.

ووصل وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان اليوم السبت إلى العاصمة الايرانية طهران بهدف اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكانت بعض المصادر رجحت احتمال إعادة افتتاح السفارة السعودية خلال زيارة وزير الخارجية السعودي الى طهران.

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية السعودي بعد قطع العلاقات مع إيران في عام 2014.

وتوصلت طهران وبكين إلى اتفاق في مارس الماضي بوساطة صينية في مدينة بكين بشأن إحياء العلاقات وإعادة فتح السفارة في غضون شهرين، بعد عدة جولات من المفاوضات في العراق وسلطنة عمان.

وأعيد فتح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض في 6 يونيو الجاري بحضور عدد من المسؤولين الإيرانيين والسعوديين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...