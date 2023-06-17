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هل ستتخطى ايران الحظر المفروض عليها بعد التعاون الاقتصادي الايراني السعودي

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أوضح الخبير في الشؤون الدولية د. مهدي عزيزي، أن الحكومة الايرانية الجديدة ركزت على مبدأ تعزيز العلاقات مع دول الجوار والنظرة الى الشرق والمحادثات مع الغرب منوها الى وجود خلل من الجانب الامريكي في العودة الى طاولة المحادثات.

العالم - خاص بالعالم

وأشار عزيزي الى أنه في الاونة الاخيرة كانت تحاول امريكا استنزاف المحادثات مع إيران حيث كانت قد اعتبرتها الجمهورية الاسلامية الايرانية غير جيدة وحاولت طهران أن تعزز علاقاتها مع دول الجوار.

ولفت عزيزي الى التعاون الاقتصادي الايراني السعودي الذي بامكانه ان يقلل من النفوذ الأمريكي بالمنطقة ومن العقوبات الاقتصادية الظالمة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وباقي الدول.

وكان قد استقبل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان نظيره السعودي فيصل بن فرحان اليوم السبت في طهران حيث أجرى الوزيران جولة من المحادثات.

ووصل وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان اليوم السبت إلى العاصمة الايرانية طهران بهدف اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكانت بعض المصادر رجحت احتمال إعادة افتتاح السفارة السعودية خلال زيارة وزير الخارجية السعودي الى طهران.

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية السعودي بعد قطع العلاقات مع إيران في عام 2014.

وتوصلت طهران وبكين إلى اتفاق في مارس الماضي بوساطة صينية في مدينة بكين بشأن إحياء العلاقات وإعادة فتح السفارة في غضون شهرين، بعد عدة جولات من المفاوضات في العراق وسلطنة عمان.

وأعيد فتح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض في 6 يونيو الجاري بحضور عدد من المسؤولين الإيرانيين والسعوديين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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