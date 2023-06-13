رئيسي يتوجه الى نيكاراغوا في ختام زيارته لفنزويلا

العالم - إیران

فبعد انتهاء الزيارة الرسمية التي استمرت يومين ، غادر الرئيس الايراني كاراكاس متوجهاً إلى ماناغوا ، عاصمة نيكاراغوا ، حيث كان في توديعه وزير خارجية فنزويلا.

وخلال زيارته إلى كاراكاس ، التقى آية الله رئيسي مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، ووقع وفدا البلدين رفيعي المستوى على 19 وثيقة تعاون مهمة.

كما التقى رئيس الجمهورية الاسلامية مع رئيس البرلمان ومجموعة من رؤساء لجان المجلس الوطني الفنزويلي ، وزار معرض العلوم والتكنولوجيا للإنجازات الإيرانية ، ورعى احياء خط إنتاج شركتين إيرانيتين كبيرتين للسيارات والقى كلمة امام حشد من الشباب والنخب الفنزويليين.

وبدا آية الله رئيسي امس الاثنين جولة الى امريكا اللاتينية على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع استهلها بفنزويلا وتشمل ايضا نيكاراغوا وكوبا من أجل تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وذات التوجهات المشتركة.