الحرس الثوري: تطهير مرتفعات كوسالان غرب إيران من الجماعات الإرهابية

العالم - ايران

وقال العميد محمد تقي اوصانلو على هامش مناورات بيت المقدس التي يجريها الحرس الثوري في منطقة كوسالان سروآباد: للأسف منذ عدة سنوات، تواجد جماعات مناهضة للثورة وتسببت بالمتاعب للسكان في هذه المنطقة، لذلك انجزت المناورة بهدف تأمين الأمن والهدوء للسكان.

وأضاف: إن المنتمين إلى الجماعات المناهضة للثورة جعلوا هذه المناطق ذات الطبيعة البكر مرتعا لهم. وجعلوا السكان يشعرون بانعدم الأمن والتخلي عن تربية الحيوانات.

وتابع، بجهود قوات الحرس الثوري تم تطهير هذه المنطقة ويتم القضاء على بقية الأشخاص المختبئين.

وحذر العميد أوصانلو الجماعات المناهضة للثورة بالقول: تطهير هذه المقرات سيستمر حتى القضاء على آخر إرهابي. يجب القضاء على جراثيم الفساد التي تسببت بانعدام الأمن للسكان.