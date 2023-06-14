محافظ المركزي الإيراني يلتقي نظيره القطري

العالم - ايران

وكتب حميد دهقاني في تغريدة على تويتر: اجتماع بين الدكتور فرزين محافظ البنك المركزي الإيراني والشيخ بندر بن محمد آل ثاني محافظ المصرف المركزي القطري.. من مقتضيات سياسة الجوار تعزيز التعاون البنكي والنقدي والمصرفي مع دول الجوار.

وكان البنك المركزي، قد قال في بيان له، "في إطار الدبلوماسية الإقليمية للحكومة واستمرار وتعزيز التعاون النقدي والمصرفي والاقتصادي والتشاور مع الجيران، وصل محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين إلى الدوحة عاصمة قطر، للتباحث مع السلطات المصرفية في هذا البلد حول تعزيز العلاقات على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف".