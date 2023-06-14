قتيلان في إطلاق نار بميدان رماية للجيش الياباني

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وقالت قوة الدفاع الذاتي البرية في بيان: «خلال تدريب بالرصاص الحي في إطار تمرين جزء من الأفراد الجدد، أطلق أحدهم النار على 3 من العاملين».

وأوضحت أن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص وجرح اثنين آخرين. وأعلنت قوات الدفاع الذاتي البرية في وقت لاحق «التأكد من وفاة شخص آخر من المصابين الثلاثة بالرصاص».

وذكر المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو، أن مشتبهاً به اعتقل؛ لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

عناصر من قوات الدفاع الذاتي البرية يتجمعون بالقرب من ميدان للرماية في جيفو بوسط اليابان (أ.ب)

وكشفت الشرطة المحلية لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن مطلق النار يبلغ من العمر 18 عاماً، ومرشح للانضمام إلى قوات الدفاع الذاتي، مشيرة إلى أن جنوداً آخرين قاموا بتوقيفه على الفور.

وصرح متحدث باسم الشرطة طالباً عدم الكشف عن هويته، إنه متهم بمحاولة قتل جندي يبلغ من العمر 25 عاماً. وقال إن المشتبه به «أطلق النار على الضحية بنية القتل».

من جهتها، ذكرت قناة «إن إتش كي» الوطنية، أن أحد الجرحى هو رجل في الخمسين من العمر، والاثنين الآخرين في العشرينات.

وقال أحد سكان المنطقة للقناة نفسها إنه شاهد عدداً من سيارات الطوارئ تندفع إلى المنطقة نحو الساعة 09:30 (00:30 ت.غ) لكنه لم يسمع أي شيء قبل ذلك.

وظهر في لقطات جوية بثتها المحطة عسكريون ومدنيون يتجمعون حول مركبة طوارئ، والشرطة تغلق طرقاً قريبة.

ويدير ميدان الرماية معسكر منطقة موراياما، وهو منشأة مغطاة تبلغ مساحتها 65 ألف متر مربع.

وجرائم العنف نادرة جداً في اليابان التي تفرض قيوداً كبيرة على حيازة السلاح؛ لكنها شهدت مؤخراً عدداً من الحوادث الكبيرة، من بينها اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في يوليو (تموز) 2022.

وكان من المقرر بأن يمثل المشتبه به في عملية الاغتيال تيتسويا ياماغامي أول مرة في المحكمة هذا الأسبوع، لكن أُلغيت الجلسة بعدما أدى طرد أُرسل إلى المنشأة إلى انطلاق جهاز للكشف عن المعادن.وفي أبريل (نيسان)، نجا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بعدما ألقى رجل متفجرات باتّجاهه أثناء تجمّع انتخابي.وجاء الحادث بعد وقت قصير من استضافة اليابان قمة مجموعة السبع في هيروشيما وأدى إلى تجدد الدعوات لتعزيز الإجراءات الأمنية. وتم نشر آلاف عناصر الشرطة لتأمين الاجتماع الذي مرّ من دون أي حوادث أمنية.والشهر الماضي، اعتقلت الشرطة في منطقة ناغانو غرب طوكيو شخصا بعدما نفّذ هجوما بالسكين وبإطلاق النار استمر ساعات قتل خلاله أربعة أشخاص بينهم عنصران في الشرطة. وذكرت تقارير إعلامية بأنه نجل رئيس مجلس المدينة المحلي.