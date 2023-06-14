شاهد.. الرئيس الايراني في نيكاراغوا بعد فنزويلا

العالم - خاص بالعالم

واقيمت في ساحة الحرية بالعاصمة ماناغوا مراسم استقبال رسمية للرئيس الايراني بحضور رؤساء السلطات الثلاث وبمشاركة حشد جماهيري قال خلالها رئيسي إن أميركا أرادت إيقاف الشعب الايراني عبر الحظر والتهديدات لكنه حول ذلك الى فرصة واحرز تقدما كبيرا، مؤكدا عزم طهران على تطوير علاقاتها مع ماناغوا في كافة المجالات.

وقال السيد رئيسي: منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران لدينا علاقات جيدة جدا مع البلد الصديق نيكاراغوا. علاقات البلدين ليست عادية او تقليدية انما استراتيجية. عازمون على مواصلة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وفي جميع المجالات، خاصة ما يخص العلوم والتكنولوجيا.

أورتيغا وخلال استقباله رئيسي وجه التحية لشهداء إيران، وعلى رأسهم الفريق قاسم سليماني، ودعا الى دقيقة صمت لروحه قائلا إنه استشهد بعد قتاله الإرهاب والإمبريالية، فيما اشار الى اوجه الشبه بين ايران وبلاده.

وقال اورتيغا: قلنا مرارا وتكرارا أن لثورتي بلدينا جذورا عميقة في الدفاع عن هويتنا وعن رفاهية شعوبنا في النضال ضد هيمنة الاستكبار وخاصة اميركا.

وفي كراكاس اجرى رئيسي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو محادثات اعقبها توقيع خمس وعشرين وثيقة تعاون مهمة بينها مرتبطة بالنفط والتجارة والصحة والتكنولوجيا.

كذلك التقى الرئيس الإيراني رئيس البرلمان الفنزويلي ومجموعة من رؤساء اللجان البرلمانية كما ألقى كلمة في جمعا من الشباب والنخب الفنزويليين.

وبدأ رئيسي جولته في اميركا اللاتينية الإثنين الماضي من فنزويلا تلاها نيكاراغوا على ان تنتهي الخميس في كوبا، وذلك بهدف تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وذات التوجهات المشتركة.

وتعزز إيران توجهها نحو دول أميركا اللاتينية في إطار سياستها الرامية إلى تنويع علاقاتها الخارجية والتي تترافق مع جهودها في تعزيز الروابط في المنطقة استنادا الى سياسة حسن الجوار.