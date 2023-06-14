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الرئيس الصيني يؤكد إقامة علاقات استراتيجية مع فلسطين

الرئيس الصيني يؤكد إقامة علاقات استراتيجية مع فلسطين
الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، قبيل محادثاته مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بكين، أن بلاده ستبني علاقات استراتيجية مع فلسطين.

العالم- اسيا والباسيفيك

وقال الرئيس الصيني خلال حفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى "الصين مستعدة لتعزيز التنسيق والتعاون مع الجانب الفلسطيني، في مواجهة قرن من التغيرات العالمية والتطورات الجديدة للوضع في الشرق الأوسط".

وأضاف شي "سنعلن اليوم بشكل مشترك إقامة شراكة استراتيجية بين الصين وفلسطين ستمثل علامة فارقة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية".

ويجري عباس مباحثات مع شي وكبار القادة الصينيين ومن بينهم رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ. وستتناول مباحثات الطرفين سبل تعزيز العلاقات ومواجهة التحديات طويلة الأمد للقضية الفلسطينية.

وتستمر زيارة عباس الرسمية الخامسة إلى بكين، حتى الجمعة.

وسعت بكين إلى تعزيز علاقاتها في الشرق الأوسط متحدية النفوذ الأمريكي في جهود أثارت قلق واشنطن.

وكان وزير الخارجية الصيني تشين غانغ قد أبلغ في أبريل، نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني استعداد بلاده للمساعدة في محادثات تسوية، في اتصالين منفصلين.

وأبلغ تشين وزير الخارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي أن بكين تدعم استئناف المحادثات في أسرع وقت، بحسب الوكالة. وشدد في الاتصالين على مسعى الصين لمحادثات سلام على أساس تطبيق "حل الدولتين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن عباس "أول رئيس دولة عربي تستقبله الصين هذا العام، ما يجسد المستوى الرفيع من العلاقات الصينية الفلسطينية الجيدة الودية تقليديا".

وتابع أن "القضية الفلسطينية هي جوهر قضية الشرق الأوسط وتؤثر على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وعلى العدالة والعدل الدولي".

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