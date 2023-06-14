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فنزويلا: التوافقات بين طهران وكاراكاس صفعة قوية بوجه الامبريالية

فنزويلا: التوافقات بين طهران وكاراكاس صفعة قوية بوجه الامبريالية
الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

تناول الموقع الاعلامي الرسمي لدولة فنزويلا البوليفارية، زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" والوفد رفيع المستوى المرافق له الى هذا البلد على مدى يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين؛ واصفا ايران بانها "قوة مستقلة عن التدخلات الاجنبية.. ان التوقيع على وثائق للتعاون بين كاراكاس وطهران، شكل صفعة قوية بوجه الراسمالية والامبريالية، كما جسد ابرام وثيقة "لصداقة غير قابلة للانفصام".

العالم-ايران

واضاف موقع الحكومة الفنزويلية الالكتروني عبر مدونته اليوم: ان الاتفاقات الموقعة بين الجمهورية البوليفارية وجمهورية ايران الاسلامية، لم تشكل فقط خطوة عظمى باتجاه تعزيز مكانة البلدين في نظام التعددية القطبية العالمي، وانما اعطت رسالة واضحة مفادها ان كلا هاتين القوتين اخذتان بالتقارب المتنامي وسط هذه "القرية العالمية"؛ باعتبارهما تكتلا موحدا، وبما يشكل صفعة ثقيلة لنظام الراسمالية والامبريالية في العالم.

وجاء في هذا البيان ايضا : ان رئيس جمهورية فنزويلا "نيكولاس مادورو"، الذي اصبح ستراتيجيا متمرسا بامتياز في سياق بناء الاواصر والتحالفات والارتقاء بمستوى التقارب بين الشعوب الثورية الصديقة لاجل التنمية المستدامة، قال "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تضطلع بدور لامع، لكونها واحدة من القوى الصاعدة على صعيد النظام العالمي الجديد".

واضاف البيان: ان التوافقات الهادفة الى تعزيز الاواصر بين ايران وفنزويلا، ستعزز الافاق الصناعية والتقنية المشتركة، وتطيح بالانظمة الراسمالية والامبريالية.

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فنزويلا: التوافقات بين طهران وكاراكاس صفعة قوية بوجه الامبريالية

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