الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣
٠٤:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا: مصر مرحب بها في الانضمام لمجموعة 'بريكس'

روسيا: مصر مرحب بها في الانضمام لمجموعة 'بريكس'
الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

كشف السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو، أن روسيا دعمت طلب مصر للانضمام إلى مجموعة 'بريكس' ويبقى الاتفاق داخل التكتل على معايير وإجراءات قبول دول جديدة.

العالم- مصر

أوضح السفير الروسي بالقاهرة، غيورغي بوريسينكو أن موسكو تبحث مع القاهرة مسألة استخدام البطاقات المصرفية الروسية "مير" في مصر.

وقال السفير في مقابلة مع وكالة "تاس" اليوم الأربعاء: "الجانب الروسي يقترح بإلحاح على الأصدقاء المصريين السماح باستخدام بطاقات "مير" في مصر، وهذا سيكون مفيد لمصر نفسها لأنها مهتمة جدًا بالسياحة، والروس يشكلون جزءا أساسيا وواعدا من التدفق السياحي إلى مصر".

وأضاف أن استخدام بطاقات "مير" من شأنه أن يساعد البلاد على زيادة عدد السياح الروس الذين يأتون إلى مصر للترفيه وزيارة المعالم السياحية.. ولا يزال الشركاء المصريون يعملون على هذه المسألة".

وأوضح السفير الروسي أن مصر بدأت في شراء المزيد من القمح من روسيا، وليس القمح فقط، ولكن أيضا زيت عباد الشمس وفول الصويا، بالإضافة إلى ذلك تستمر المفاوضات بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأورواسي ومصر منذ عام 2019، ويأمل مفاوضونا في اللجنة الاقتصادية أن نتمكن في العام المقبل من توقيع اتفاقية.

روابط ذات صلة

هذا ما قاله 'السيسي' لدى استقباله رئيس وزراء العراق اليوم بالقاهرة

مصريون يردون بقوة على "السلام" مع كيان الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا: مصر مرحب بها في الانضمام لمجموعة 'بريكس'

محافظ البنك المركزي الايراني: التعاون النقدي والمصرفي بين إيران وقطر آخذ في النمو

إضراب لموظفي شبكة BBC البريطانية في مصر احتجاجا على 'التمييز'

بوتين: خسائر اوكرانيا ضمن الهجوم المضاد تقترب من الكارثة!

شاهد.. الاحتلال الاسرائيلي يواصل حصار بلدة يعبد لليوم الثاني

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 14-06-2023