شاهد هاشتاغ.. رحيل قطب الفساد والاعلام والرياضة

الرئيس الاسبق لنادي إي سي ميلان والذي حقق معه بطولات كثيرة في ايطاليا واوروبا. ولعل كثيرين يذكرون برلسكوني وتصريحه الشهير حين قال إنه سيجعل العالم يعرف إيطاليا بثلاثة أمور. المافيا.. والبيتزا.. ونادي إي سي ميلان. ايطاليا اليوم تودع الرجل الاكثر اثارة في العقود الاخيرة..سيلفيو برلسكوني.

تفاعل واسع جدا مع رحيل سيلفيو برلسكوني على مواقع التواصل.

"طاهر دراول" علق: في فترة تولي برلسكوني رئاسة الوزراء نتفكر ما خلوا ما قالوا عليه الطليان بشأن شبهات الفساد واستغلال وظيفته في امتلاك قنوات مرئية وسلسلة اسواق ونادي الميلان وغيرها. الآن بعد وفاته اعتبروها افضل فترة انتعش فيها الاقتصاد الايطالي والميلان.

وإلى "غابرييلا" التي علقت: رحل برلسكوني صانع تاريخ ميلان وأمجاده رحل من عرّف العالم بايطاليا عن طريق ميلان.. باستثنائي عرفت ايطاليا من سمعته وفساده.