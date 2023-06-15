الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣
٠٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد هاشتاغ.. رحيل قطب الفساد والاعلام والرياضة

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

سيلفيو برلسكوني، الاسم الذي شغل ايطاليا لسنوات. أبرز رئيس وزراء شهدته ايطاليا واللرجل الذي اثار جدلا في السياسة والرياضة.

الرئيس الاسبق لنادي إي سي ميلان والذي حقق معه بطولات كثيرة في ايطاليا واوروبا. ولعل كثيرين يذكرون برلسكوني وتصريحه الشهير حين قال إنه سيجعل العالم يعرف إيطاليا بثلاثة أمور. المافيا.. والبيتزا.. ونادي إي سي ميلان. ايطاليا اليوم تودع الرجل الاكثر اثارة في العقود الاخيرة..سيلفيو برلسكوني.

تفاعل واسع جدا مع رحيل سيلفيو برلسكوني على مواقع التواصل.

"طاهر دراول" علق: في فترة تولي برلسكوني رئاسة الوزراء نتفكر ما خلوا ما قالوا عليه الطليان بشأن شبهات الفساد واستغلال وظيفته في امتلاك قنوات مرئية وسلسلة اسواق ونادي الميلان وغيرها. الآن بعد وفاته اعتبروها افضل فترة انتعش فيها الاقتصاد الايطالي والميلان.

وإلى "غابرييلا" التي علقت: رحل برلسكوني صانع تاريخ ميلان وأمجاده رحل من عرّف العالم بايطاليا عن طريق ميلان.. باستثنائي عرفت ايطاليا من سمعته وفساده.

روابط ذات صلة

وفاة رئيس الحكومة الإيطالية السابق برلسكوني.. الأكثر جدلاً في إيطاليا

وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الاسبق سيلفيو برلسكوني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شهيد وإصابات بعدوان الإحتلال على نابلس

في حفل توقيع 3 وثائق للتعاون بين طهران وماناغوا ؛ رئيسي: سياسة إيران الخارجية تركز على العلاقات مع الدول المستقلة

شاهد هاشتاغ.. هل سيغرق العالم؟

شاهد هاشتاغ.. رحيل قطب الفساد والاعلام والرياضة

قاليباف: الوصول الى ايران قوية رهن بتنمية المعرفة والتقنية النووية

الرئيس الايراني يصل الى كوبا