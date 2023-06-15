إصابة فتاة فلسطينية خلال اقتحام قوات الإحتلال جنين

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر محلية مساء أمس الأربعاء أن قوات الاحتلال التي تحاصر بلدة يعبد لليوم الثاني، اقتحمت البلدة واحتجزت مركبات المواطنين في منطقة النبعة واستجوبتهم، كما عززت من تمركزها العسكري في المنطقة ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

ووفق المصادر؛ أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط ما أدى لإصابة فتاة بشظايا الرصاص وهي داخل منزل ذويها، كما أطلقت قنابل الصوت داخل المنازل وفي محيط المدارس وتسببت بتضرر عدد منها.

وأضافت أن الاحتلال نشر قناصته على أسطح المنازل والمحلات التجارية في أحياء البلدة، ولا تزال الحواجز العسكرية داخل البلدة وعلى مداخلها قائمة، وتمنع المواطنين الدخول أو الخروج من وإلى البلدة.

واندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال في أكثر من محور، في حين استهدف مقاومون القوات المتوغلة بصليات كثيفة من الرصاص، إلى جانب تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار.