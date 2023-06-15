مراسل العالم: اشتباكات السودان تحولت لدارفور ومخاوف من حرب عرقية وقبلية

وقال مراسلنا: انه يجب ان يكون هناك تدخل في الجنينة التي دمرت بالكامل، اضافة الى اغتيال والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر الذي ينتمي الى قبيلة المتاريت، مشيراً الى ان الجهة التي قامت باختطافه ومن ثم اغتياله تقول انه كان يقوم بتأليب قبائل دارفور على القبائل العربية، وقبلها بيوم تم اغتيال شقيق أبكر.

واكد مراسلنا ان هذه التطورات يمكن ان تحول حرب منطقة دارفور الى حرب عرقية وقبلية ما يؤدي الى القضاء على هذه الولاية تماماً.

يشار الى ان رقعة الاشتباكات في السودان قد اتسعت مع دخول النزاع الدائر شهره الثالث وسط تفاقم التصعيد في اقليم دارفور، وقالت الامم المتحدة إن الاشتباكات في دارفور أسفرت عن مقتل أكثر من شخص محذرة من تفاقم الجرائم هناك ما لم تتفق اطراف الصراع.

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