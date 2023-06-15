شاهد.. ما هي أهم معالم ومساجد المدينة المنورة؟

من ابرز الاماكن التي يزورها الحجاج اثناء اقامتهم بالمدينة، هو جبل احد حيث وقعت معركة احد التي بدأها المشركون انتقاما للهزيمة التي لحقت بهم في معركة بدر.

وقال شيخ: "لمّا رأى خالد بن الوليد أن الرماة نزلوا من جبل الرماة لجمع الغنائم، التف جيش الكفار على الملسمين وباغتوهم وقتلوا 70 منهم بمن فيهم حمزة سيد الشهداء".

ومن اهم المساجد التي توجد في المدينة المنورة هو مسجد قُباء، وهو اول مسجد بني في الاسلام ويقع جنوب المدينة ويبعد عن المسجد النبوي حوالي خمسة كيلومترات. وبني مسجد قباء بامر من الرسول صلوات الله عليه على يد المسلمين وذلك حينما هاجر النبي صلوات الله عليه من مكة متوجها الى المدينة.

وقال شيخ آخر: "ان الصلاة في مسجد قبا تعادل أجر عمرة".

ومن ابرز المساجد التي توجد في المدينة المنورة هي المساجد السبعة أي الاماكن التي اختارها النبي الكريم أثناء غزوة الخندق واتخذها لوضع الخيمة فيها وأقام الصلاة والدعاء فيها وأمر أصحابه بنصب خيامهم في تلك البقعة وبعد انتهاء المعركة بُنيت فيها المساجد السبعة.

والمسجد الاخر هو مسجد ذو قبلتين وهو المسجد الذي صلى فيه المسلمون صلاة واحدة باتجاهين بعد نزول آية تبديل القبلة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وها هو مسجد الميقات او مسجد الشجرة ويعتبر هذا المسجد ميقات أهل المدينة، وكل من أراد الحج أو العمرة عن طريق المدينة.

وقال شيخ: "لقد أحرم رسول الله من هذا المكان في حجة الوداع التي أعلن فيها ولاية علي بن ابيطالب".



