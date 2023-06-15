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الرئيس العراقي يصل إلى جنيف

الرئيس العراقي يصل إلى جنيف
الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، إلى جنيف.

العالم- العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وصل اليوم الخميس إلى جنيف قادماً من إيطاليا"، مبيناً أن "هذه الزيارة تأتي في إطار المشاركة في أعمال مؤتمر العمل الدولي من أجل العدالة الاجتماعية للجميع، وذلك تلبية لدعوة رسمية من المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو".


وأضاف، أن "رئيس الجمهورية يرافقه وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو وعدد من المستشارين والمسؤولين".

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