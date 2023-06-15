العراق..وزير التعليم يؤكد على توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم الرومانية

العالم- العراق

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، استقبل سفير جمهورية رومانيا لدى العراق رادو اوكتافيان دوبري"، مبيناً، أنه "تم بحث تطوير التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين".

وأكد وزير التعليم وفقا للبيان أن "الوزارة وجامعاتها تتطلع إلى مزيد من التنسيق والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الرومانية من خلال مشروع يتضمن تبادل الخبرات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وما يرتبط بها من آفاق مسؤولة عن التفاهم المشترك".

وأضاف، أن "وزارة التعليم تحرص على إبرام مذكرة تفاهم مع نظيرتها الرومانية وتعضيد المزيد من برامج التوأمة بين الجامعات والنشر العلمي وتبادل الخبرات والمنح الدراسية، لاسيما بعد إطلاق مبادرة ادرس في العراق لاستقبال الطلبة الدوليين في الجامعات العراقية".

من جهته، أشاد سفير رومانيا رادو اوكتافيان دوبري "باهتمام وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي بالانفتاح الدولي وتحقيق التعاون والشراكات العالمية وتجسيد هذا الاهتمام بمشروع ادرس في العراق"، مؤكدا "استعداد بلاده لتطوير التعاون العلمي والأكاديمي بما يخدم علاقات التعاون الثنائي".