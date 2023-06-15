العالم-العراق

وقال مسؤول العمليات، أحمد الأسدي، إن تشكيلات قيادتنا المتمثلة بألوية ( 21 ، 30 ، 44 ،58 ، 59 ، 60) ومديريات الحشد الساندة وأقسام القيادة بالاشتراك مع قوات الجيش والشرطة والوكالات الأمنية، شرعت بعملية أمنية واسعة لتعقب فلول المجاميع الإرهابية في نينوى.

وأضاف الأسدي "العملية شملت تفتيش صحراء الحضر وجنوب البعاج وجبال غرب الموصل والمحلبية وبادوش ووانة والقيارة وسهل نينوى، وتمكن أبطالنا من تدمير كدس من العتاد يحتوي على مواد متفجرة وقنابر هاون لفلول عصابات داعش جنوب الحضر، وتفتيش وتدقيق أمني لسكان القرى تأمين المناطق الحيوية لمدينة الموصل".