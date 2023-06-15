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أمريكا وبريطانيا وهولندا والدنمارك تعلن إرسال أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا

أمريكا وبريطانيا وهولندا والدنمارك تعلن إرسال أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا
الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت أمريكا والدنمارك وهولندا وبريطانيا، اليوم الخميس، عن مبادرة مشتركة لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي وصواريخ دفاع جوي قصيرة ومتوسطة المدى.

العالم -اوروبا

وجاء في بيان مشترك للدول الأربع، نشرته وزارة الدفاع البريطانية: "المبادرة تتضمن تزويد مئات من صواريخ الدفاع الجوي القصيرة والمتوسطة المدى والأنظمة المرتبطة بها إلى أوكرانيا لحماية بنيتها التحتية الحيوية ولضمان نجاح عمليات الهجوم المضاد في الأشهر المقبلة".

وأضاف البيان: "عملية تسليم الأنظمة والصواريخ بدأت بالفعل وسوف تكتمل في غضون عدة أسابيع" حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة ‏‏2.1 مليار دولار، تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي، وطائرات مسيرة.‏

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