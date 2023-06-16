وفد باكستاني سيزور طهران لعقد مشاورات بين البلدين

العالم-ايران

واعلن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي ، ان مجيد خان سيرأس الوفد الباكستاني الى الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية بين طهران واسلام اباد التي ستعقد على مدى يومي السبت والاحد ( 17 و18 حزيران الجاري)، ويراسها عن الجانب الايراني مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني.

وبحسب وكالة ارنا للانباء، سيعقد وكيل الخارجية الباكستاني على امتداد زيارته المرتقبة لطهران، مباحثات مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، كما سيلقي كلمة في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية.

واوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، ان رئيسي الجولة الـ 12 من المشاورات السياسية بين طهران واسلام اباد، سيناقشان في لقائهما المقبل، اخر التطورات الاقليمية بما في ذلك الوضع الراهن في افغانستان، وايضا استئناف العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية، مضافا للسلام والاستقرار في المنطقة.

كما سيلتقي مجيد خان، خلال هذه الزيارة، كلا من الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) وايضا رئيس مجموعة الصداقة الايرانية - الباكستانية في مجلس الشورى الاسلامي.

علما ان الجولة الماضية من المشاروات السياسية بين ايران وباكستان، عقدت في 2021 باستضافة اسلام اباد، وشارك فيها نائب وزير الخارجية الايراني باقري كني.