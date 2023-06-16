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الرئيس الكوبي: العلاقات مع ايران ستكون على اساس الصداقة

الرئيس الكوبي: العلاقات مع ايران ستكون على اساس الصداقة
الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

رحب الرئيس الكوبي "ميغيل دياز كانيل" بالرئيس الايراني والوفد المرافق له وطلب نقل تحياته إلى قائد الثورة الإسلامية وقال: إن زيارة فخامتكم إلى كوبا لها مغزى كبير ودليل على وجود مجموعة من القيم والآراء المشتركة بين البلدين.

العالم-ايران

وفي إشارة إلى جولة الرئيس الايراني على أميركا اللاتينية ، قال ميغيل دياز كانيل: إن الدول الثلاث التي كانت وجهة جولة فخامتكم لها علاقة مهمة بالثورة الإيرانية. فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا ، إلى جانب إيران ، هي البلدان التي حاربت الإجراءات التدخلية والعقوبات الإمبريالية بمقاومتها البطولية ، وهذه الرحلة هي علامة على التضامن بين الدول التي تريد أن يكون لها أسلوب حياة مستقل.

كما اعتبر زيارة الرئيس الايراني لكوبا لإيجاد مسارات جديدة للتعاون الثنائي وكذلك لتعزيز التفاعلات الدولية بين البلدين من أجل حل المشاكل العالمية وأوضح: الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة ستعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وأنا شخصيا سوف أتابع تنفيذ هذه الاتفاقيات.

وحسبما افادت وكالة ارنا, أعرب الرئيس الكوبي عن ثقته في أن زيارة الرئيس الايراني لكوبا ستكون نقطة تحول في تاريخ العلاقات بين البلدين ، وقال: إن العلاقات بين البلدين تقوم على أساس الصداقة والاحترام المتبادل والتفاهم المشترك للقضايا الدولية. اليوم هنالك مجالات مختلفة للتعاون بين البلدين في المجالات التجارية ، والاقتصادية ، وتكنولوجيا النانو ، والتكنولوجيا الحيوية ، والعلوم ، والطاقة ، والتعدين ، والسياحة ، وإنتاج الغذاء، يمكن أن تؤدي إلى اتساق هذه العلاقات.

ورحب كانيل باستثمارات المستثمرين الإيرانيين في كوبا قائلاً: إننا نرحب وندعم إيران كونها لاعباً فاعلاً ومهماً في السوق الكوبية ، ونسعى للمزيد من تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين لتحقيق هذه الأهداف.

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