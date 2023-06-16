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الرئيس رئيسي يتفقد مركز الهندسة الوراثية في هافانا

الرئيس رئيسي يتفقد مركز الهندسة الوراثية في هافانا
الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

قام الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي خلال زيارته الرسمية لكوبا ، بتفقد مركز الهندسة الوراثية (CIGB) في العاصمة هافانا.

العالم-ايران

وتفقد الرئيس السيد إبراهيم رئيسي خلال زيارته لكوبا ، مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية (CIGB) في هافانا .

وخلال هذه الجولة التفقدية ، اطلع رئيسي خلال مباحثاته مع مدراء هذا المركز على أنشطته وأعماله وابحاثه ، بما في ذلك الطب الحيوي (البحث والتطوير في مجال اللقاحات ومنتجات الادوية الحيوية) ، والتكنولوجيا الحيوية النباتية ، والإنزيمات الصناعية والتكنولوجيا الحيوية الحيوانية, حسبما نقلت وكالة ارنا.

وتسجل مجموعة CIGB التي تركز نشاطها على أكثر من 10 مجالات علاجية ودراسة أكثر من 50 نوعًا من الأمراض ، حضورا في أسواق 35 دولة .

وكان إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد -19 من أهم سجلات عمل هذا المركز خلال جائحة كورونا ، والذي يعتبر أول لقاح مضاد لفيروس كوفيد -19 في أمريكا اللاتينية.

وخلال زيارة رئيسي لهذا المركز قدمت السيدة مارتا أيالا أفيلا المديرة التنفيذية لهذا المجمع ، شرحا لأنشطة المركز (CIGB) وآخر إنجازاته ، من إنتاج الأدوية واللقاحات في مجال مكافحة التهاب الكبد والسرطان وكذلك الحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية والزراعية ، والحضور في الأسواق العالمية.

وفي إشارة إلى تعاون هذه المجموعة لمدة 40 عامًا مع معهد باستور الإيراني ، أعلنت مديرة المركز عن الاستعداد لمزيد من التعاون وإنتاج منتجات مشتركة مع إيران وقالت: سندعو الشركات الإيرانية الأخرى للاستثمار المشترك في كوبا.

واضافت: لقد تعاونا مع إيران فقط في إنتاج لقاح Covid-19 ، لأن إيران وكوبا هما الدولتان اللتان تتعرضان لضغوط شديدة وعليهما بذل المزيد من الجهود للتعاون المشترك.

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