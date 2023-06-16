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الرئيس الايراني يغادر هافانا عائدا الى طهران

الرئيس الايراني يغادر هافانا عائدا الى طهران
الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

غادر الرئيس الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي العاصمة الكوبية هافانا عائدا إلى طهران بعد رحلة استمرت خمسة أيام إلى ثلاث دول في أمريكا اللاتينية.

العالم-ايران

وخلال هذه الجولة ، بالإضافة إلى لقائه كبار المسؤولين من الدول الثلاث "فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا" ، التقى رئيس الجمهورية وتحدث مع مجموعة من رجال الأعمال والناشطين العلميين والأكاديميين من هذه الدول, حسبما نقلت وكالة ارنا.

وفي هذه الجولة، التي تمت بهدف تطوير العلاقات وزيادة مستوى التفاعل في مختلف المجالات ، تم التوقيع على ما مجموعه 28 وثيقة تعاون في مختلف المجالات من قبل مسؤولين رفيعي المستوى من إيران والدول الثلاث من أمريكا اللاتينية (19 مع فنزويلا و 3 مع نيكاراغوا و 6 مع كوبا).

وفي آخر برامج جولته في الدول الثلاث في أمريكا اللاتينية التقى السيد رئيسي مع الزعيم الروحي لكوبا راؤول كاسترو واجرى معه جولة من المباحثات.

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الرئيس الايراني يغادر هافانا عائدا الى طهران

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