الرئيس الايراني يغادر هافانا عائدا الى طهران

العالم-ايران

وخلال هذه الجولة ، بالإضافة إلى لقائه كبار المسؤولين من الدول الثلاث "فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا" ، التقى رئيس الجمهورية وتحدث مع مجموعة من رجال الأعمال والناشطين العلميين والأكاديميين من هذه الدول, حسبما نقلت وكالة ارنا.

وفي هذه الجولة، التي تمت بهدف تطوير العلاقات وزيادة مستوى التفاعل في مختلف المجالات ، تم التوقيع على ما مجموعه 28 وثيقة تعاون في مختلف المجالات من قبل مسؤولين رفيعي المستوى من إيران والدول الثلاث من أمريكا اللاتينية (19 مع فنزويلا و 3 مع نيكاراغوا و 6 مع كوبا).

وفي آخر برامج جولته في الدول الثلاث في أمريكا اللاتينية التقى السيد رئيسي مع الزعيم الروحي لكوبا راؤول كاسترو واجرى معه جولة من المباحثات.