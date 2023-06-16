الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣
٠٧:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

11 جريحا حصيلة انقلاب مروحية تابعة للأمم المتحدة في مالي

11 جريحا حصيلة انقلاب مروحية تابعة للأمم المتحدة في مالي
الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

أُصيب 11 شخصا كانوا على متن مروحية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) جنحت خلال هبوطها في غاو، حسب حصيلة جديدة أعلنتها البعثة.

العالم - افريقيا

وذكرت بعثة الأمم المتحدة، أن "رياحا عاتية" أدت إلى انقلاب للمروحية على مدرج مطار غاو"، معلنةً عن "حصيلة جديدة تبلغ 11 جريحا مؤكدا حاليا بينهم اثنان في حالة حرجة وتسعة غصاباتهم طفيفة".

وانقلبت المروحية بينما كانت تحط وتسير على مدرج مجاور لقاعدة الأمم المتحدة، كما ذكرت البعثة.

وتجبر المسافات الكبيرة والطرق المتداعية أو غير الموجودة بالإضافة إلى انعدام الأمن، بعثة المنظمة الدولية على التحرك جواً أحياناً، ما يتعارض مع القيود التي فرضها المجلس العسكري الحاكم في مالي على التحليق الجوي.

روابط ذات صلة

حادث المروحية الامريكية واستنساخ الصحوات في سوريا

إصابة "22 عسكريا أمريكيا" إثر حادث مروحية في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غواصة نووية أمريكية ترسو في ميناء بكوريا الجنوبية

هل يخسر 'أزعور' صفة المرشح الدائم للمناصب المارونية العليا؟

لبنان يحصل على 12% فقط من التمويل للنازحين السوريين

لبنان.. تداعيات جلسة 14 حزيران ترخي بظلالها على المشهد السياسي الداخلي

بري: لبنان نجا من أزمة كبرى بعد جلسة انتخاب الرئيس

11 جريحا حصيلة انقلاب مروحية تابعة للأمم المتحدة في مالي