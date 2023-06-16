11 جريحا حصيلة انقلاب مروحية تابعة للأمم المتحدة في مالي

العالم - افريقيا

وذكرت بعثة الأمم المتحدة، أن "رياحا عاتية" أدت إلى انقلاب للمروحية على مدرج مطار غاو"، معلنةً عن "حصيلة جديدة تبلغ 11 جريحا مؤكدا حاليا بينهم اثنان في حالة حرجة وتسعة غصاباتهم طفيفة".

وانقلبت المروحية بينما كانت تحط وتسير على مدرج مجاور لقاعدة الأمم المتحدة، كما ذكرت البعثة.

وتجبر المسافات الكبيرة والطرق المتداعية أو غير الموجودة بالإضافة إلى انعدام الأمن، بعثة المنظمة الدولية على التحرك جواً أحياناً، ما يتعارض مع القيود التي فرضها المجلس العسكري الحاكم في مالي على التحليق الجوي.