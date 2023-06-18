الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣
٠٩:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

غرق 79 مهاجرا اثر انقلاب زورقهم في المياه اليونانية

غرق 79 مهاجرا اثر انقلاب زورقهم في المياه اليونانية
الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

غرق 79 مهاجرا ، فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين إثر انقلاب زورق مهاجرين، كان يحمل نحو 750 شخصا قبالة اليونان.

العالم-منوعات

وقال جهاز خفر السواحل اليوناني إن الحصيلة مرشحة للارتفاع، في واحد من أسوأ حوادث الغرق على الإطلاق.

وأعلن جهاز خفر السواحل اليوناني أن مركب الصيد الذي كان يحمل الضحايا انقلب في المياه الدولية قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، وأضاف أن عملية الإغاثة الضخمة , أدّت إلى إنقاذ 104 أشخاص, حسبما نقل موقع شاشة نيوز.

وتواصلت عمليات البحث بعد أن أفادت السلطات اليونانية أن ناجين أكدوا لها أن عدد الركاب لا يقلّ عن 750 شخصا.

وأعلنت السلطات اليونانية ثلاثة أيام من الحداد الوطني في البلاد، بعد مأساة الهجرة الهائلة التي وقعت ولقي فيها ما لا يقل عن 79 شخصا مصرعهم.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

11 جريحا حصيلة انقلاب مروحية تابعة للأمم المتحدة في مالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. حلقة جديدة من هدن السودان

حكومة 'بوركينا فاسو' تقرر فتح سفارتها في طهران

قتيلان وجرحى بإطلاق نار في مهرجان موسيقي بامريكا

مسلح يحتجز رهائن في أحد فروع بنك قزوين في 'أستانا'

شاهد بالفيديو.. عن أول نظرة للكعبة المشرفة ..

في مستهل زيارة للمنطقة.. مساعدة وزير الخارجية الأميركي تصل إلى تل أبيب اليوم