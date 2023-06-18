غرق 79 مهاجرا اثر انقلاب زورقهم في المياه اليونانية

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وقال جهاز خفر السواحل اليوناني إن الحصيلة مرشحة للارتفاع، في واحد من أسوأ حوادث الغرق على الإطلاق.

وأعلن جهاز خفر السواحل اليوناني أن مركب الصيد الذي كان يحمل الضحايا انقلب في المياه الدولية قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، وأضاف أن عملية الإغاثة الضخمة , أدّت إلى إنقاذ 104 أشخاص, حسبما نقل موقع شاشة نيوز.

وتواصلت عمليات البحث بعد أن أفادت السلطات اليونانية أن ناجين أكدوا لها أن عدد الركاب لا يقلّ عن 750 شخصا.

وأعلنت السلطات اليونانية ثلاثة أيام من الحداد الوطني في البلاد، بعد مأساة الهجرة الهائلة التي وقعت ولقي فيها ما لا يقل عن 79 شخصا مصرعهم.