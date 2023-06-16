إيران عضو مراقب في مجلس رؤساء وحدات المعلومات المالية لرابطة الدول المستقلة

العالم-ايران

واضاف هادي خاني في هذا الصدد: إن هذه العضوية تمت في الاجتماع الثالث والعشرين لهذا المجلس الذي استضافته كازاخستان في 7 يونيو 2023.

وتابع قائلا: شارك في هذا الاجتماع، ممثلون عن دول الجمهورية الإسلامية الايرانية وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان والهند والأمانة العامة واللجنة التنفيذية لمجلس رابطة الدول المستقلة، ومكتب التنسيق لمكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الخطيرة الأخرى في رابطة الدول المستقلة ، كما شاركت مجموعة اوراسيا الاقليمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG) والعديد من المنظمات الإقليمية الأخرى.

وأشار مساعد وزير الاقتصاد والمالية الى إن مجلس رؤساء وحدات المعلومات المالية في رابطة الدول المستقلة (CHFIU) تأسس بمبادرة من رابطة الدول المستقلة في (5 ديسمبر 2012) بهدف إنشاء هيئة تنسيق في الرابطة لضمان تنسيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT). ويقدم المجلس المذكور تقاريره إلى مجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة.

وقال خاني: إن الأعضاء الرئيسيين في مجلس رؤساء وحدات المعلومات المالية في رابطة الدول المستقلة هم رؤساء مراكز المعلومات المالية (FIU) في أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، فيما تعتبر ايران والهند عضو مراقب في المجلس.

واشارت وكالة ارنا ان رئيس مركز المعلومات المالية أعلن عن تقديم عدة تقارير عن إجراءات إيران في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لمجموعة اوراسيا الإقليمية من المؤسسة المالية (Fatf) وقال ان الدول الأعضاء والمؤسسات الأخرى رحبت بهذه التقارير.