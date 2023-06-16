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بالفيديو.. ماذا بعد اغتيال والي غرب دارفور؟

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي ان والي غرب دارفور ينتمي الى قبيلة المساليت وهي قبيلة غير عربية وظل يقوم بواجبه وظل محل احترام الكثير من الناس لانه لم يخرج من ولايته ولم يهرب بل ظل يدير الولاية في ظل هذا الصراع.

العالم - خاص العالم

واوضح الصادق الرزيقي في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان استهدافه من قبل قوات الدعم السريع كان استهداف واضح بانهم بيتوا النية على اعتقاله واحكموا الحصار حول مقر اقامته حتى اعتقلوه ، مشيرا الى ان الاغتيال سيؤجج من نيران الصراع وسيدفع بجهات اخرى غير قبيلة مساليت وكل القبائل الموجودة في غرب دارفور وامتدد هذه القبائل في ولايات اخري ضد قوات الدعم السريع وستتوسع دائرة النزاع ويكون هناك عنف في هذه الولاية.

واعتبر ان هذا الحدث هو بداية النهاية لانهيار هذه الولاية بالكامل وانهيار السلم الاهلي وانهيار التعايش السلمي في هذه الولاية ولن تعد ولاية غرب دارفور كما كانت ابدا لان هناك حالة من الاحتقان وحالة من التحريض والغضب تسود هذه الولاية.

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