هل حيلة إخفاء الخضراوات في طعام الأطفال مفيدة ؟

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وطبقا للإحصائيات في بريطانيا، فإن طفلا فقط من كل 5 أطفال يتناول الخضراوات يوميا.

ويعد هذا السبب الرئيس لتجذر دعوات في السنوات الأخيرة تشجع على إخفاء الخضراوات وفرمها في الأطعمة المفضلة للرضع والأطفال، مثل إخفائها داخل كرات اللحم أو في صلصة المعكرونة والعصائر.

مميزات إخفاء الخضراوات

أشارت دراسة أميركية حديثة إلى أن الأطفال يتناولون ضعف كمية الخضراوات عند إخفائها داخل الوجبات المفضلة لهم، ووجدت الدراسة أن إضافة الخضراوات تقلل السعرات الحرارية في كل وجبة بمقدار 11%.

وحسب موقع "أونلي أبوت تشلدرن" (Only about children)، فإن هناك مجموعة من الإيجابيات لإخفاء الخضراوات تعود بالنفع على كل من الأم والطفل، أهمها:

تقليل مستويات التوتر: يتناول الطفل وجبته المفضلة مثل الكيك والناغتس والمعكرونة من دون مقاومة أو رفض أو محاولات ضغط من الأم.

الشعور بالرضا: تضمن الأم تلبية احتياجات الطفل اليومية من العناصر الغذائية المتوفرة في الخضراوات من الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة.

تناول مزيد من الخضراوات: يعد إخفاء الخضراوات وسيلة لإدخال خضراوات جديدة وغير مألوفة للطفل وتعزيز نظامه الغذائي بـ3 حصص يومية من الخضراوات النيئة والمطبوخة المختلفة الألوان والقوام، وهي الكمية الموصى بها من جمعية القلب الأميركية.

عواقب إخفاء الخضراوات

على الرغم من فوائد إخفاء الخضراوات للأطفال فإن بعض خبراء التغذية لا ينصحون به. ووفقا لموقع "تودايز بارنت" (Todays parent)، تقول اختصاصية التغذية سالي كوزيمشاك إن "الأطفال يرفضون الخضراوات بسبب مذاقها المر الناتج عن احتوائها على مغذيات نباتية مثل الإيسوفلافون، ومع ذلك يجب أن يعتاد الطفل مذاقها، إذ ترتبط النظم الغذائية الغنية بالخضراوات والفواكه بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والأورام السرطانية".

وترفض كوزيمشاك إخفاء الخضراوات في الأطعمة، وتقول إن "الطفل الذي يعتاد هذه الطريقة يفتقر إلى التعرف على المذاق الحقيقي للخضراوات وشكلها وملمسها، فإذا لم يجرب القرنبيط إلا مخلوطا بصلصة الجبن البيضاء فهو لا يعرف طعمه الحقيقي".

من جانبها، ترى خبيرة التغذية يافي لفوفا أن إخفاء الخضراوات في وجبات الأطفال لا يساعد في بناء عادات الطعام الصحية أو اتباع أنظمة غذائية متوازنة، ويعد مجرد حل مؤقت أو قصير المدى.

وتضيف لفوفا أنه على الرغم من النية الطيبة للأمهات اللاتي يخفين الخضراوات في وجبات الأطفال فإن الطفل يجهل ما يأكله، وعندما يكتشف الحقيقة يفقد الثقة بالكبار وينتقل إليه شعور بعدم الأمانة والصراحة، وقد يصبح عنيدا ويرفض تناول الخضراوات إلى الأبد، كما يصبح أقل ميلا إلى تجربة أطباق جديدة في المستقبل.

وتوضح أن "فقدان الثقة قد يحوّله إلى طفل انتقائي في الطعام يصعب إرضاؤه، وقد تستمر المشكلة مدة طويلة".

ومن الآثار السلبية أيضا لإخفاء الخضراوات ترسيخ الاعتقاد السائد بمذاقها غير المستساغ، وذلك مما يزيد نفور الأطفال منها عندما يكتشفون الجهد المبذول لإخفائها عنهم.

وتوجد بعض الإستراتيجيات التي يمكن اتباعها لتشجيع الطفل على تناول الخضراوات، منها:

تكرار عرض الأطعمة الجديدة: يتقبل الأطفال تناول الخضراوات بمرور الوقت ولكن قد يستغرق الأمر عدة محاولات، وقد أظهر بحث علمي نشر في 2021 أن تكرار عرض الخضراوات للرضع والأطفال بانتظام وبكميات بسيطة في بيئة مشجعة يزيد من احتمال قبولهم لها، ويمنح الطفل فرصة اتخاذ قراراته الغذائية بنفسه وتعزيز الاستقلالية بداخله. وحسب الدراسة، يحتاج الطفل من 8 الى 10 محاولات قبل أن يقرر تجربة الطعام الجديد.

القدوة الحسنة للأطفال: تعتمد استجابة الطفل لأنواع الخضراوات المختلفة على ما يراه ممن حوله من الأبوين أو بقية أفراد الأسرة عندما يتناولون الخضراوات ذاتها التي تُقدم له، مع الحرص على الوجبات العائلية. وحسب دراسة أميركية نشرت في العام الحالي، كلما طالت مدة الوجبات العائلية ارتبط ذلك بنظام غذائي أفضل للأطفال وزاد من إقبالهم على تناول الخضراوات وانخفاض خطر الإصابة بالسمنة.

مشاركة الطفل في إعداد وجبة الخضراوات: يمكن للطفل أن يخلط ويصب المكونات حتى يعرف الاستخدامات المتعددة للخضراوات والطرق المختلفة للاستمتاع بها، وربما تدفعه المشاركة إلى المغامرة وتذوق نكهات جديدة أثناء الطهو.