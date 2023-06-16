رئيسي: مناهضة الامبريالية من قواسمنا المشتركة مع دول امريكا اللاتينية

العالم- ايران

واضاف الرئيس الايراني في مؤتمر صحفي لدى وصوله طهران من العاصمة الكوبية هافانا بعد رحلة استمرت خمسة أيام إلى ثلاث دول في أمريكا اللاتينية: وقعنا 35 وثيقة تعاون مع الدول اللاتينية في مجال التعدين والمفاعلات ومختلف القضايا.

واضاف اية الله رئيسي: وقعنا 5 عقود في مجالات المعرفية قيمتها 5 ميليارات دولار ، مشيرا الى اننا شكلنا مجموعة عمل الدول اللاتينية وتم تعين اعضائها لتبدأ عملها.

وخلال جولته الى امريكا اللاتينية، بالإضافة إلى لقائه كبار المسؤولين من الدول الثلاث "فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا" ، التقى رئيس الجمهورية وتحدث مع مجموعة من رجال الأعمال والناشطين العلميين والأكاديميين من هذه الدول, حسبما نقلت وكالة ارنا.

وفي هذه الجولة، التي تمت بهدف تطوير العلاقات وزيادة مستوى التفاعل في مختلف المجالات ، تم التوقيع على ما مجموعه 28 وثيقة تعاون في مختلف المجالات من قبل مسؤولين رفيعي المستوى من إيران والدول الثلاث من أمريكا اللاتينية (19 مع فنزويلا و 3 مع نيكاراغوا و 6 مع كوبا).

وفي آخر برامج جولته في الدول الثلاث في أمريكا اللاتينية التقى السيد رئيسي مع الزعيم الروحي لكوبا راؤول كاسترو واجرى معه جولة من المباحثات.

يتبع