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الصحاف: مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثالثة سيعقد في بغداد

الصحاف: مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثالثة سيعقد في بغداد
الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثالثة سيعقد في بغداد العام الحالي.

العالم- العراق

وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" بدعوة من وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، فرنسا يوم الجمعة والتقى خلال الزيارة مع كولونا في مقر عملها".

وأضاف، أن" محور اللقاء كان النقاش حول مؤتمر بغداد الثالث للشراكة والتنمية، المُزمع عقده في العاصمة بغداد خلال العام الجاري"، مبينا، أن" كولونا أعربت عن شكرها للوزير على هذه الزيارة وإتاحة الفرصة للحديث عن النواحي التنظيمية ومضمون المواضيع المقترحة في جدول أعمال المؤتمر".

وأشار الصحاف إلى، أن" وزير الخارجية فؤاد حسين أكد أن مؤتمر بغداد مهم ليس للعراق فحسب وإنما للمنطقة بأكملها؛ لأنه سوف يركز على الشراكة الاقتصادية إيماناً من العراق أن المصالح الاقتصادية تؤدي إلى خلق مناخ إيجابي من التفاهم وبالتالي تحقيق الأمن للجميع، لاسيما أن المؤتمر سوف يُعقد في ظل الظروف الإيجابية التي تشهدها المنطقة"، لافتا إلى" الدور المهم الذي تلعبُه فرنسا من أجل دعم الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة".

بدورها، أشارت كولونا أن فرنسا تحرص على عقد المؤتمر في بغداد، مشيدة بالدور المحوري للعراق في تهيئة الظروف الملائمة لعقد المؤتمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على استقرار المنطقة".

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الصحاف: مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثالثة سيعقد في بغداد

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