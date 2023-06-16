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الجيش التركي يقصف مشفى ناحية تل رفعت بريف حلب

الجيش التركي يقصف مشفى ناحية تل رفعت بريف حلب
الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية من سوريا، نقلا عن مواقع كردية بأن الجيش التركي قصف مشفى ناحية تل رفعت في ريف حلب الشمالي.

العالم- سوريا

وأعلن الزميل حسام زيدان أن القصف أسفر عن وقوع إصابات.

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