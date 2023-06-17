تقارير: النجم الكرواتي مودريتش يرفض عرض نادي الهلال السعودي

العالم - السعودية

وكان مودريتش قد قرر حسم موقفه من العرض السعودي بعد مباراة كرواتيا وهولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، التي لعبت قبل يومين، وانتهت بتأهل رفاق مودريتش للنهائي بعد الفوز (4-2)، لمواجهة إسبانيا يوم الأحد.



وكشفت تقارير صحفية عن تلقي مودريتش،عرضا ضخما من أحد الأندية السعودية، دون الكشف عنه.



وقال جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"؛ إن العرض المقدم لمودريتش، هو من نادي الهلال.



وأضاف أن الهلال قدم عرضا ضخما، بقيمة 200 مليون يورو يحصل عليها مودريتش خلال 3 سنوات.



وتابع أن مودريتش، 37 عاما، تمسك بموقفه وقرر رفض العرض، مضيفا بأنه يريد البقاء في ريال مدريد في الموسم المقبل.



ويلعب مودريتش في صفوف ريال مدريد منذ موسم 2013-2012، عندما انضم من توتنهام هوتسبير الإنجليزي مقابل 40 مليون يورو.



وبات النجم الكرواتي ركيزة أساسية في تشكيلة النادي الملكي على مدار 10 سنوات، ساهم خلالها في فوز الفريق بـ23 لقبا، من بينها 5 في مسابقة دوري أبطال أوروبا.



ومنذ انتقال النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى النصر السعودي، ارتبطت أسماء عدة نجوم باللحاق بـ"الدون" إلى السعودية على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميل مودريتش في ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما.