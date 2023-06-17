السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣
٠٩:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 17-07-2023

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 15-06-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 15-06-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 15-06-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفد الوساطة الأفريقي في النزاع الأوكراني إلى روسيا للقاء بوتين

شاهد بالفيديو.. يونيسف: أكثر من مليون طفل سوداني تركوا منازلهم إثر الحرب

الاحتلال يناقش مشروع قانون لسجن أطفال فلسطينيين

ممارسات غيرأخلاقية على حدود مصر.. تحركات بالكنيست بعد مقتل الجنود الإسرائيليين

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 17-07-2023

عقد ثالث جلسة لمحكمة البت في ملف اغتيال الشهید سلیماني